Гороскоп на 6 февраля: Близнецам стоит поискать компромиссы, а Стрелец останется доволен работой

В этот четверг на нас действуют основные энергии кармического 13-го лунного дня, мощных 14-х лунных суток и приближающегося полнолуния. Это время больших перспектив и огромной ответственности. Самое важное сегодня — сохранять невозмутимость и позитивный внутренний настрой, а также успевать адекватно реагировать на стремительно развивающиеся события.
Овен
Держите при себе свои планы. Ваши труды все равно не оценят по достоинству, а вот конкуренты не дремлют.
Телец
В этот день вам будут легко даваться новые знания. Так что займитесь обучением – оно пойдет на пользу вашему бизнесу.
Близнецы
Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом.
Старайтесь не пользоваться бытовой техникой в этот день, лучше перепоручите ее кому-нибудь другому.
Лев
Не тратьте деньги, лучше равномерно распределите свои затраты, а при необходимости обратитесь к друзьям.
Дева
В ваш адрес будут звучать необоснованные обвинения. Не спешите расстраиваться, отнеситесь к этому философски.
Весы
Найдите время для профилактики своего здоровье. Если не хотите заболеть, поберегитесь от переохлаждения, пишет «Сегодня».
Скорпион
Стрелец
Можете рассчитывать на удовлетворительные результаты от запланированной на этот день встречи с партнерами.
Козерог
Постарайтесь закончить начатые дела, выполнить обещания и раздать долги, если вы успели ими обзавестись.
Водолей
Прислушайтесь к сигналам своего организма – он сам даст подсказку, на что стоит обратить внимание.
Рыбы
Старайтесь избегать подозрительных личностей и не соглашайтесь на заманчивые выгодные предложения.