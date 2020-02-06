Гороскоп на 6 февраля: Близнецам стоит поискать компромиссы, а Стрелец останется доволен работой

Овен

Держите при себе свои планы. Ваши труды все равно не оценят по достоинству, а вот конкуренты не дремлют.

Телец

В этот день вам будут легко даваться новые знания. Так что займитесь обучением – оно пойдет на пользу вашему бизнесу.

Близнецы

Ищите компромиссы, идите на уступки, и тогда вы будете вознаграждены нужным вам результатом.

Рак

Старайтесь не пользоваться бытовой техникой в этот день, лучше перепоручите ее кому-нибудь другому.

Лев

Не тратьте деньги, лучше равномерно распределите свои затраты, а при необходимости обратитесь к друзьям.

Дева

В ваш адрес будут звучать необоснованные обвинения. Не спешите расстраиваться, отнеситесь к этому философски.

Весы

Найдите время для профилактики своего здоровье. Если не хотите заболеть, поберегитесь от переохлаждения, пишет «Сегодня».

Скорпион

Звезды советуют отстраниться от общественных дел. У вас все равно не получится ни с кем договориться.

Стрелец

Можете рассчитывать на удовлетворительные результаты от запланированной на этот день встречи с партнерами.

Козерог

Постарайтесь закончить начатые дела, выполнить обещания и раздать долги, если вы успели ими обзавестись.

Водолей

Прислушайтесь к сигналам своего организма – он сам даст подсказку, на что стоит обратить внимание.

Рыбы