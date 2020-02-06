Медики назвали самый опасный алкогольный напиток

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус — крайне не полезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», — пояснил свою позицию Покровский.

По его словам, это вещество кардиотоксично, а предельно допустимая доза в сутки содержится в 375 миллилитрах пива. И этот показатель не зависит от стоимости напитка, подчеркнул Покровский. «Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного», — предостерегает медик.

Покровский привел в пример средневековых художников, работавших с краской на основе кобальта. Известно, что большинство из них не доживали до старости из-за токсичности металла. Врач объяснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом.