Вот это поворот: Малахов разводится с женой

Наталья Шкулева — бренд-директор журнала Elle, дочь медиаменеджера Виктора Шкулева и, как сообщал «Рамблер», жена Андрея Малахова с 2011 года. В 2017-м у них родился сын. Ника Белоцерковская — издатель журнала « Собака.ru » и, судя по разговорам и публикациям в соцсетях, подруга Ксении Собчак.

Более того, издание отмечает, что «разлучница» уже это подтвердила в своем инстаграме. Вчера она опубликовала там селфи из аюрведической клиники Kalari Kovilakom в Индии. В комментариях пользовательница социальной сети «Леля Типичный Водолей» написала, что Малахов развелся с женой еще в декабре, с Белоцерковской стал встречаться тогда же, живет с ней райской жизнью, не скрывает восторга, строчит комплименты, называет ее Афродитой и тому подобное.