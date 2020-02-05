Наука утверждает: самый красивый мужчина в мире один гулял по Таллинну летом 2019 года

Руководитель Центра пластической хирургии лица в Лондоне Джулиан Де Сильва провел исследование, которое может положить конец спорам о том, кто же самый красивый мужчина на этой планете. В своих расчетах хирург использовал передовые технологии компьютерной графики и уравнение золотого сечения, которое великие умы человечества составили еще в Древней Греции.

«Эти новые методы компьютерного картирования позволяют нам разгадать тайну, что именно делает человека красивым. Изначально эта технология используется при планировании пластических операций», – говорит Джулиан Де Сильва.

Чтобы узнать правду, компьютерную модель лица, созданную на основе золотого сечения, наложили на фотографию реального человека. Затем алгоритмы высчитали, насколько подопытный соответствует идеалу. Условий много. Например, чтобы человек считался красивым, длина уха должна быть равна длине носа, а ширина глаз — расстоянию между ними. И больше всего по этим критериям подошел Роберт Паттинсон: лицо звезды «Сумерек» соответствует идеалу на 92,15 процентов.

Напомним, летом 2019 года Роберт Паттинсон принимал участие в съемках фильма «Tanet», несколько раз его даже видели, когда он в одиночку прогуливался по Таллинну.

В пятерку самых красивых мужчин планеты также вошел английский актер Генри Кавилл, сыгравший Ведьмака в сериале от Netflix. Уровень соответствия идеалу в 91,64 процентов обеспечил ему вторую строчку в топ-листе. «Бронза» у Брэдли Купера с результатом в 91,08 процентов. А у Брэда Питта (90,51 процентов) и Джорджа Клуни (89,91 процентов) — 4-е и 5-е места соответственно.

Завершает топ-10 самых красивых мужчин планеты Райан Гослинг: индекс красоты актера из «Ла-Ла Лэнда» составляет 87,48 процентов.