Ср, 5.02.2020
Привет, город Нарва! Нашумевшая песня помогла Nublu сорвать сразу четыре награды! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

«Закончил с красным дипломом»: Шура рассказал про учебу в Риге

Шура

ФОТО: скриншот видео

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом «Поговорим» представляет интервью, героем которого стал певец Шура.

В рамках интервью легенда 90-х Шура рассказал:

  • Как много лет назад учился на флориста в Риге;
  • О своих взглядах на публичные политические высказывания, в том числе на громкие высказывания Алены Водонаевой, которую назвал дурой.
  • О своих двойниках, например, как однажды мать спилила сыну зуб, чтобы он был похож на Шуру.
  • И своих впечатлениях после визита на рейтинговое YouTube-шоу «Что было дальше?»

«Поговорим»: Шура о Деткове, Водонаевой и «Что было дальше?»

Интервью-шоу «Поговорим?» - это проект, в рамках которого интервьюер Димитрий Кламанис берет интервью у медийных личностей.

НАВЕРХ