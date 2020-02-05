«Закончил с красным дипломом»: Шура рассказал про учебу в Риге

TVNET в сотрудничестве с YouTube-каналом «Поговорим» представляет интервью, героем которого стал певец Шура.
В рамках интервью легенда 90-х Шура рассказал:
- Как много лет назад учился на флориста в Риге;
- О своих взглядах на публичные политические высказывания, в том числе на громкие высказывания Алены Водонаевой, которую назвал дурой.
- О своих двойниках, например, как однажды мать спилила сыну зуб, чтобы он был похож на Шуру.
- И своих впечатлениях после визита на рейтинговое YouTube-шоу «Что было дальше?»
«Поговорим»: Шура о Деткове, Водонаевой и «Что было дальше?»
Интервью-шоу «Поговорим?» - это проект, в рамках которого интервьюер Димитрий Кламанис берет интервью у медийных личностей.