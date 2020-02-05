Как немец при помощи мобильных телефонов создал в Берлине «пробки»

Саймон Векерт, который назвал данное мероприятие «Google Maps Hack», вез маленькую красную тележку вдоль улиц Берлина, заполненную кучей использованных телефонов, которые он одолжил у друзей и арендовал у компаний, занимающихся продажей смартфонов, сообщает Elu24 со ссылкой на CNN.

Прогуливаясь по дорогам вдоль реки Шпрее, Векерт смог обмануть Google Maps, потому что приложение карты считало, что телефоны были в медленных пробках. Так Google Maps предупреждал людей о «пробках» в этом районе.

Одна из виртуальных пробок Векерта прошла вдоль офиса Google в Берлине.

Векерт написал на своем сайте, описывая эксперимент, что его действия повлияли на реальный физический мир и перенаправили водителей, которые хотели избежать пробок.

Векерт ходил по улицам Берлина с красной тележкой, в которой было 99 мобильных телефонов, которые создавали виртуальные пробки. ФОТО: Скриншот видео Youtube.

Векерт сказал CNN, что эта идею посетила его после посещения демонстрации в Берлине, на которйо он заметил, как люди в толпе медленно продвигаются, чтобы создать «виртуальную пробку» на Картах Google.

Векерт добавил, что его работа подчеркивает «мрак», который возникает, когда люди считают виртуальные данные слишком объективными, однозначными и не поддающимися интерпретации.

Представитель Google сказал в своем заявлении: «Нам нравится, что Карты Google используются творчески, например, в машине, в тележке или на верблюде, потому что это помогает нам поддерживать работу приложения», — сказал представитель Google.

Своебразная акция Векерта состоялось всего за несколько дней до 15-летия Google Maps.

Тем не менее, Векерт не единственный человек, который играл с методами сбора данных Google.