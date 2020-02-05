Как немец при помощи мобильных телефонов создал в Берлине «пробки»

Немецкий художник купил 99 мобильных телефонов, скачал в них приложение карты Google и создал пробки на улицах Берлина при помощи тележки, наполненной этими самыми телефонами.
Саймон Векерт, который назвал данное мероприятие «Google Maps Hack», вез маленькую красную тележку вдоль улиц Берлина, заполненную кучей использованных телефонов, которые он одолжил у друзей и арендовал у компаний, занимающихся продажей смартфонов, сообщает Elu24 со ссылкой на CNN.
Прогуливаясь по дорогам вдоль реки Шпрее, Векерт смог обмануть Google Maps, потому что приложение карты считало, что телефоны были в медленных пробках. Так Google Maps предупреждал людей о «пробках» в этом районе.
Одна из виртуальных пробок Векерта прошла вдоль офиса Google в Берлине.
Векерт написал на своем сайте, описывая эксперимент, что его действия повлияли на реальный физический мир и перенаправили водителей, которые хотели избежать пробок.
Векерт сказал CNN, что эта идею посетила его после посещения демонстрации в Берлине, на которйо он заметил, как люди в толпе медленно продвигаются, чтобы создать «виртуальную пробку» на Картах Google.
Векерт добавил, что его работа подчеркивает «мрак», который возникает, когда люди считают виртуальные данные слишком объективными, однозначными и не поддающимися интерпретации.
Представитель Google сказал в своем заявлении: «Нам нравится, что Карты Google используются творчески, например, в машине, в тележке или на верблюде, потому что это помогает нам поддерживать работу приложения», — сказал представитель Google.
Своебразная акция Векерта состоялось всего за несколько дней до 15-летия Google Maps.
Тем не менее, Векерт не единственный человек, который играл с методами сбора данных Google.
В 2015 году Google приостановил использование своего общедоступного инструмента Map Maker после того, как пранкеры создали фальшивые достопримечательности, включая пакистанский парк в форме робота Android писающего на логотип Apple.