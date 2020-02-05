Селена Гомес запускает собственную линию косметики

Селена Гомес берет пример с таких звезд, как Рианна, Кеша и Леди Гага. Певица объявила о запуске собственной линии косметики.
27-летняя Селена Гомес опубликовала новость в своем Instagram. Певица рассказала о том, что ее бренд получит название Rare Beauty. Почти месяц назад она выпустила альбом под названием Rare, сообщает Joinfo.com.
«Ребята, я работаю над этим специальным проектом уже два года и могу официально сказать, что Rare Beauty стартует в магазинах Sephora в Северной Америке этим летом! Следите за Rare Beauty и станьте частью нашего прекрасного сообщества. Вот маленькая хитрость. Есть еще чем поделиться, и я не могу дождаться», – Селена Гомес.
Guys, I’ve been working on this special project for two years and can officially say Rare Beauty is launching in @sephora stores in North America this summer! Follow @rarebeauty and become part of our beautiful community. Here’s a tiny sneak. There’s more to share AND I can’t wait.
Комментарий Селены Гомес
«Я перестала пытаться быть идеальной и просто хочу быть собой. Rare Beauty может быть чем-то большим, чем косметический бренд. Я хочу, чтобы мы все перестали сравнивать себя друг с другом и просто начали принимать нашу собственную уникальность. Вы — это не фотография, лайк или комментарий. Красота — это не то, как другие люди видят вас; это то, как вы видите себя»
Заявление бренда Rare Beauty
Бренд Rare Beauty прокомментировал публикацию Селены со своего официального аккаунта в Instagram:
«Наша миссия — обсуждение красоты, самопринятия и психического здоровья. Мы хотим помочь людям получить больше доступа к поддержке, а также помочь людям почувствовать себя связанными друг с другом и менее одинокими в мире»
Выступление генерального директора компании
Косметика бренда Rare Beauty будет продаваться исключительно в сети магазинов Sephora в США, Канаде и Мексике. Помимо этого, косметику можно будет купить на официальном сайте компании.
«Мы имеем честь сотрудничать исключительно с Sephora и запустить продажу Rare Beauty в магазинах по всей Северной Америке уже этим летом. Sephora страстно хочет воплотить послание Селены в жизнь. <…> Rare Beauty бросит вызов общественному определению красоты, которое влияет на нашу самооценку. Пора перестать сравнивать и начать принимать нашу собственную уникальность. Все люди разные — и это хорошо».