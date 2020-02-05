Селена Гомес запускает собственную линию косметики

27-летняя Селена Гомес опубликовала новость в своем Instagram. Певица рассказала о том, что ее бренд получит название Rare Beauty. Почти месяц назад она выпустила альбом под названием Rare, сообщает Joinfo.com.

«Ребята, я работаю над этим специальным проектом уже два года и могу официально сказать, что Rare Beauty стартует в магазинах Sephora в Северной Америке этим летом! Следите за Rare Beauty и станьте частью нашего прекрасного сообщества. Вот маленькая хитрость. Есть еще чем поделиться, и я не могу дождаться», – Селена Гомес.

Комментарий Селены Гомес

«Я перестала пытаться быть идеальной и просто хочу быть собой. Rare Beauty может быть чем-то большим, чем косметический бренд. Я хочу, чтобы мы все перестали сравнивать себя друг с другом и просто начали принимать нашу собственную уникальность. Вы — это не фотография, лайк или комментарий. Красота — это не то, как другие люди видят вас; это то, как вы видите себя»

Заявление бренда Rare Beauty

Бренд Rare Beauty прокомментировал публикацию Селены со своего официального аккаунта в Instagram:

«Наша миссия — обсуждение красоты, самопринятия и психического здоровья. Мы хотим помочь людям получить больше доступа к поддержке, а также помочь людям почувствовать себя связанными друг с другом и менее одинокими в мире»

Выступление генерального директора компании

Косметика бренда Rare Beauty будет продаваться исключительно в сети магазинов Sephora в США, Канаде и Мексике. Помимо этого, косметику можно будет купить на официальном сайте компании.