Сати Казанова призналась в болезни, которую скрывала много лет

О своем прошлом исполнительница вспоминает редко, но несколько часов назад рассказала о болезни, от которой страдает с раннего детства.

Сати Казанова после ухода из группы «Фабрика» полностью изменила образ жизни: она стала вегетарианкой, занимается йогой и духовными практиками. Она считает, что важно заботиться не только о физическом, но и психологическом здоровье, поэтому иногда делится с подписчиками мыслями о чувствах и эмоциях.

Несколько часов назад Сати призналась, что с детства страдает от псориаза и очень стыдилась своего заболевания, поэтому долгое время носила только закрытую одежду. Но сейчас артистка научилась принимать болезнь и жить с ней.

Кроме того, Сати рассказала, что в детстве ей было стыдно за то, что она жила в деревне, а сейчас об этом месте вспоминает с ностальгией и радостью. В Москве певицу смущал ее кавказский акцент, но со временем она начала воспринимать его как свою изюминку. Сати уверена, что стыд — деструктивное чувство, поэтому с ним необходимо бороться: она поделилась способом, который часто помогал ей самой.