Жан-Поль Готье назвал Бузову своей новой русской музой

Законодатель мира моды приехал в Москву на премьеру своего Fashion Freak Show, и на пресс-конференции журналисты спросили его, с кем из наших знаменитостей он с удовольствием бы поработал. Кутюрье отметил, что его предпочтения лежат в разных сферах шоу-бизнеса, но, что касается музыкантов, то это Бузова, с которой месье Готье уже успел познакомиться.