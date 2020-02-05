Ида Галич: «У меня есть вопросы к тому, что Бузова облизывает флейту на федеральном канале»

29-летняя Ида Галич поделилась мнением об исполнительнице хита «Мало половин». «Мне не нравится то, что делает Ольга Бузова. Все говорят, что она очень трудолюбивая, но это не делает ее хорошей певицей. У меня есть вопросы к тому, что человек облизывает флейту на федеральном канале. Мне, правда, непонятно, почему мы должны на такое смотреть», — негодовала она.

Блогер также отметила, что при этом не считает ведущую «ДОМа-2» плохим человеком. Скандальные выходки Бузовой она объясняет правилами российского шоу-бизнеса. «Мне многое непонятно на нашей эстраде. Она просто самый яркий пример. Сейчас у нас на сцене происходит правление фриков», — сделала вывод Ида в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

Несмотря на волну критики, Ольга смогла обзавестись внушительной армией поклонников, которые готовы принять все одиозные поступки кумира. Причем многие уверены, секрет успеха артистки кроется как раз в ее наивном характере. Впрочем, Галич с такими заявлениями не согласна. По мнению блогера, под образом «девушки с соседнего двора» кроется талантливый манипулятор. «Ее сила не в простоте, а в том, что она очень круто разбивает инфоповоды. Думаю, что это Божий дар. Я не считаю ее народной героиней», — говорит Ида.

Ранее Галич была не так категорична по отношению к Ольге. Еще до личного знакомства блогер всегда положительно отзывалась о ведущей реалити, но все изменилось в 2017 году. Артистка попросила Иду прорекламировать ее дебютный альбом «Под звуки поцелуев» в обмен на совместную работу. Блогер решила напомнить звезде об уговоре на одном из мероприятий, однако та ответила ей отказом.

«В итоге, когда мы увиделись на ковровой дорожке, а я только начала снимать шоу «Звездные флюиды» и хотела задать ей пару вопросов, она сказала: «У меня нет голоса». Отворачиваюсь в сторону и слышу, как она уже кому-то из телеканалов дает интервью. Я не против, но ты скажи, что не готова сниматься для бомжатского YouTube. Меня обидело не то, что она не поговорила со мной, а то как она слилась», — вспоминает Галич.