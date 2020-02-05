«Сидела в египетской тюрьме»: Наталья Бочкарева рассказала забавные факты из своей жизни

Если отбросить ложные случаи и описания, общая картина не станет скучнее.

По словам Бочкаревой, в детстве она занималась боксом. В семь лет ушла из дома, прихватив младшую сестру. Трижды сбегала из пионерского лагеря. Пострадала от укуса петуха по дороге в школу. А однажды так крикнула от испуга, что порвала рот.

До того, как стать актрисой, Наталья якобы работала таксистом и официанткой в рок-клубе. В молодости отравилась водкой, и с тех пор ее не пьет. Зато как-то раз выпила залпом на спор стакан растительного масла.

Чтобы прославиться, она перекрасила волосы в рыжий цвет. Это единственный факт, который не вызвал сомнения у поклонников Даши Букиной. Зато пользователи усомнились в том, что она не делала на лице ни одной пластической операции.

Если верить автору поста, в ее жизни хватало как незаконных поступков, так и героических. Так, она украла туфли в дорогом магазине и за что-то сидела в египетской тюрьме. А однажды Бочкарева догнала грабителя, отнявшего сумочку, и вернула вещь хозяйке. Бывало, что забывшая ключи артистка залезала через окно в квартиру, которая находилась не на первом этаже.

К последнему блоку можно отнести описания Бочкаревой себя любимой. Она утверждает, что панически боится змей и крыс, не ест свинину, умеет спать с открытыми глазами, поет в караоке как бог и иногда любит танцевать на столе.