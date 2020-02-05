ГОРЯЧО ⟩ Эмили Ратаковски похвасталась телом в соблазнительных стрингах

Вместе с мужем, кинопродюсером Себастьяном Бир-Макклардом, Эмили Ратаковски отправилась на отдых в теплые страны. Несмотря на то, что модель достаточно активно развивает личный профиль в социальных сетях, супружеские фотографии настоящая редкость для ее Instagram.

Манекенщица предпочитает оставаться единственной звездой в кадре. Так, Эмили Ратаковски самостоятельно снимается для кампейнов собственного бельевого бренда Inamorata. Однако эротическое белье – неизменный атрибут не только для рекламных съемок. На отдыхе знаменитость демонстрирует свое подтянутое тело в не менее соблазнительных образах.