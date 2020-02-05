Ср, 5.02.2020
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«Дерзко, однако»: Елена Летучая надела нарядный пиджак на голое тело

Елена Летучая

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Елена Летучая опубликовала в Instagram новое фото, на котором примерила пиджак на голое тело. 41-летняя телеведущая не стесняется демонстрировать красоту своего тела, пишет Пятый канал.

Для очередной фотосессии бывшая ведущая шоу «Ревизорро» выбрала элегантный белоснежный костюм. Прямоугольные черно-белые лацканы пиджака обшиты пестрыми пайетками, которые создают имитацию драгоценных камней. Борты жакета роскошно оформлены крупными стразами. Звезда слегка оголила бюст, что добавило особой перчинки в наряд.

Компанию соблазнительной Летучей составил черный доберман в ошейнике с острыми шипами — он дополнил композицию фотографии и сделал образ теледивы дерзким и ярким. 

Поклонники восхитились роковому наряду телеведущей — мужская половина фолловеров не постеснялась признаться, что поддались бы дрессировке такой сексуальной укротительницы.

Тут должна быть Глюкоза;

Грудь супер;

Дерзко, однако;

А продолжение есть этой серии?

— написали подписчики.

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