«Дерзко, однако»: Елена Летучая надела нарядный пиджак на голое тело

Елена Летучая опубликовала в Instagram новое фото, на котором примерила пиджак на голое тело. 41-летняя телеведущая не стесняется демонстрировать красоту своего тела, пишет Пятый канал.
Для очередной фотосессии бывшая ведущая шоу «Ревизорро» выбрала элегантный белоснежный костюм. Прямоугольные черно-белые лацканы пиджака обшиты пестрыми пайетками, которые создают имитацию драгоценных камней. Борты жакета роскошно оформлены крупными стразами. Звезда слегка оголила бюст, что добавило особой перчинки в наряд.
Компанию соблазнительной Летучей составил черный доберман в ошейнике с острыми шипами — он дополнил композицию фотографии и сделал образ теледивы дерзким и ярким.
Поклонники восхитились роковому наряду телеведущей — мужская половина фолловеров не постеснялась признаться, что поддались бы дрессировке такой сексуальной укротительницы.
Тут должна быть Глюкоза;
Грудь супер;
Дерзко, однако;
А продолжение есть этой серии?
— написали подписчики.