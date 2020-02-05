Фил из «Интернов» рассказал, как признался друзьям в нетрадиционной ориентации

Однако в России актер совершил каминг-аут гораздо раньше, произошло это в кругу друзей, которые не стали распространять новость по СМИ и пабликам. Они спокойно отреагировали на признание, хотя и произошло оно явно не в самом лучшем для этого месте.

В начале 2000-х Один приехал в Россию по программе обмена студентами и начал обучение в школе-студии МХАТ. Однажды в душе студенческого общежития, где собралась для водных процедур целая компания, парни стали обсуждать девушек.

Конечно, я выбрал момент, чтобы сказать, что я гей, не самый удачный – все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто такие слова не говорил,

— рассказал Один на YouTube-шоу Карена Шаиняна.