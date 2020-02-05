Ср, 5.02.2020
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«Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера

Рэпер Децл с матерью Ириной, женой Юлей и сыном Тони

ФОТО: Instagram

Недавно вдова Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия Киселева подала в суд иск с требованием признать 14-летнего сына рэпера Тони официальным наследником умершего артиста, пишет Пятый канал.

Сразу после этого в сети появилась информация о том, что отец музыканта Александр Толмацкий стал настаивать на ДНК-тесте для подростка с целью установления отцовства исполнителя. Дело в том, что в официальных бумагах Децл не записан как родитель мальчика. Ситуацию в своем Instagram-аккаунте прокомментировала мама Децла Ирина.

Если для суда требуется ДНК-экспертиза, значит она будет, независимо от моих желаний. Результат для меня ничего не изменит. Антоний <…> для меня был и остается любимым внуком,

— сообщила родительница рэпера.

Она добавила — все доходы от творческих проектов Децла, в любом случае, будут перечисляться на счет его сына Тони. Деньгами, по словам бабушки, наследник сможет воспользоваться по достижении совершеннолетия.

В настоящий момент вдова рэпера и ее сын не общаются с родителями Кирилла Толмацкого.

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