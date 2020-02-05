«Результат ничего не изменит»: мать Децла о ДНК-тесте для сына рэпера

Сразу после этого в сети появилась информация о том, что отец музыканта Александр Толмацкий стал настаивать на ДНК-тесте для подростка с целью установления отцовства исполнителя. Дело в том, что в официальных бумагах Децл не записан как родитель мальчика. Ситуацию в своем Instagram-аккаунте прокомментировала мама Децла Ирина.