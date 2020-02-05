Создано приложение, которое найдет украденный или потерянный телефон, даже если он выключен

В итоге он разработал приложение Hammer Security, позволяющее найти телефон, даже когда он выключен, а также незаметно разослать сигнал «СОС» в случае ЧП.

Бернардо опросил жертв похищений, чтобы как можно лучше узнать слабые места преступников.

Я думал об обуви с GPS, о GPS-маячке в виде ингалятора, чего только не придумывал, но выясняется, что похитители всегда связываются с родными жертвы по телефону. Тогда-то мне и пришла в голову идея разработать приложение, выдающее местоположение жертвы, даже если телефон отключён,

— говорит Эрнандес.

Так и появилось Hammer Security — приложение, которое выполняет роль телохранителя. В первые же сутки его скачало 22 000 человек.

Приложение автоматически отправляет избранным контактам СМС с местоположением, аудио и видео вашей ситуации. Если преступник попытается выключить телефон, приложение сымитирует отключение и при этом отправит фото, аудио и видео преступника избранным контактам.

Кроме того, Hammer Security работает как «кнопка паники», имеет встроенный алгоритм для выявления ДТП и оповещения ваших близких, незаметно фотографирует любого, кто пытается разблокировать ваш телефон, и даже сообщает вашим близким о том, что осталось меньше 5% заряда батареи. Потерянный или украденный телефон можно найти через специальный сайт.

Пока что Hammer Security доступно только для Android, но Эрнандес обещает в скором времени сделать версию и для iOS.