Организация по защите животных: какие яйца в магазинах Эстонии лучше не покупать

От разноцветных коробок с яйцами, выставленных сегодня на прилавках магазинов, может рябить в глазах. Однако существует простой способ понять, какие именно яйца лучше выбрать.
Так как изображения и слоганы на упаковке могут быть обманчивыми, лучше всегда открыть коробку и посмотреть на маркировку яиц, которая точно расскажет об их происхождении.
Куриные яйца маркируют буквенно-цифровым кодом, первая цифра которого показывает способ содержания птицы. А именно:
- 0 – органическое производство яиц
- 1 – яйца кур, содержащихся на свободном выгуле
- 2 – яйца кур, содержащихся на насесте
- 3 – яйца кур, содержащихся в клетках
Если, например, на яйцо поставлен код: 3EE12345, то первая цифра, 3, указывает на способ содержания птицы, EE – код страны производства, а 12345 – отличительный код предприятия-производителя.
Как пишет Организация по защите животных Nähtamatud Loomad, яйца, код которых начинается с цифры 3, производятся курами, которые всю жизнь проводят в проволочных клетках, где у них отсутствует возможность вести присущий им образ жизни.
Их оперение страдает от нехватки места и постоянного трения, и, как правило, в той или иной мере отсутствует. Поскольку птиц в клетке слишком много, от стресса они начинают клеваться и наносить друг другу различные травмы. В большинстве случаев птицы на закрытых промышленных фермах никогда не видят солнечного света и либо умирают от физического истощения, либо их убивают в возрасте от одного или двух лет, когда их яйценоскость начинает снижаться. Зачастую детали этого способа производства яиц скрыты от потребителей.