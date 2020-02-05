Организация по защите животных: какие яйца в магазинах Эстонии лучше не покупать

Их оперение страдает от нехватки места и постоянного трения, и, как правило, в той или иной мере отсутствует. Поскольку птиц в клетке слишком много, от стресса они начинают клеваться и наносить друг другу различные травмы. В большинстве случаев птицы на закрытых промышленных фермах никогда не видят солнечного света и либо умирают от физического истощения, либо их убивают в возрасте от одного или двух лет, когда их яйценоскость начинает снижаться. Зачастую детали этого способа производства яиц скрыты от потребителей.