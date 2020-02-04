Сильвия Ильвес назвала Пауля Нейцова своим худшим партнером в постели
Виолончелистка Сильвия Ильвес (27), которая состояла в кратковременных отношениях с музыкантом Паулем Нейцовым (25), ответила на вопросы своих поклонников в социальной сети Instagram. Любопытные подписчики также задавали вопросы про Пауля, и в одном из ее ответов Ильвес призналась, что музыкант был одним из ее самых худших партнеров в постели, пишет Elu24.
«Так волнительно. Я впервые пробую эту опцию — ask me a question (задай мне вопрос)», — призналась Ильвес в своем Instagram вчера вечером, прежде чем начать отвечать на вопросы подписчиков.
Вопросы были очень разные. Одни спрашивали о чакрах музыкантки (они у виолончелистки всегда открыты), о цене квартиры, и много вопросов было о ее режиме сна.
Подписчики также хотели узнать, состоит ли у Ильвес в близких отношениях с кем-то. Виолончелистка призналась, что обнимает кота и он для нее настоящая «радость для глаз». «Я страстная женщина и не могу не думать ни о ком», — добавила Ильвес.
Вскоре фанаты захотели, чтобы Ильвес объяснила «феномен Нейцова». Ильвес ответила на вопрос сегодня утром.
При всем уважении к Паулю как к музыканту, я бы сказала, что он был хорошим другом, смелым, замечательным, нам было круто вместе, но он не привлекал меня как мужчина — я не подходила ему,
— рассказала виолончелистка.
Ильвес добавила, что считает Нейцова еще мальчиком, который научился у мужчин громким словам.
«Ему не хочется быть ответственным, он живет своей маленькой птичьей жизнью — сигареты, кофе, гитара, где-то какие-то женщины. У него нет феномена», — описала Ильвес Нейцова, добавив: «Мне потребовалась неделя, и я поняла, что этот парень слишком молод для серьезных вещей».
«Не считая Пауля, все мои мужчины были очень мужественными и крутыми. Отец третьего ребенка соврал насчет замужества, но я не могу ничего поделать, я отказалась принимать тот факт, что я — любовница», — прокомментировала Ильвес свои предыдущие отношения.
Один подписчик спросил Ильвес о ее интимной жизни и, правда, Ильвес сначала ответила «типун тебе на язык», но в итоге решила дать ответ и на этот вопрос.
«Я не очень интересная в этом плане, мне нравятся классические вещи и самое главное для меня это искра. Любимое место постель или диван», — рассказала Ильвес.
Другой поклонник хотел узнать, «каким был секс с Паулем?», На что Ильвес также ответила. «У меня никогда не было такого плохого партнера в постели», — сказала она открыто, но добавила, что Нейцов отличный человек и музыкант.
Откровенные ответы Ильвес также дошли до СМИ. «Я должна была подумать о том, что истории в Instagram тоже могут превратить в новости», — пожаловалась Ильвес несколько часов назад в Instagram.
Таким образом, виолончелистка решил уточнить свой комментарий: «Каждому свое, и тот факт, что это было не для меня, не значит, что это не понравится кому-то другому».
После освещения такой деликатной темы в СМИ, Ильвес сообщила в своем Instagram, что она обеспокоена тем, что ее откровенный комментарий может повлиять на их предстоящие концерты с Нейцовым.
Elu24 связался с Нейцовым чтобы спросить, как он прокомментирует откровенные высказывания Ильвес.
Нейцов, который на данный момент состоит в новых отношениях ответил очень осторожно и не посчитал нужным говорить что-то плохое.
«Я с удовольствием не стал бы это комментировать», — сказал для начала музыкант и добавил, что он сам не стал бы делиться «такой информацией» с третьими лицами и тем более с общественностью.
«Но это ее выбор, я не могу никак повлиять на то, что она делает. [...] Мне не нравится говорить о других люях плохо, почему я должен это делать?», — сказал Пауль.
На вопрос о том, состоятся ли их совместные выступления не смотря на высказывания Ильвес, Пауль скромно произнес «да».