«Это уже не она»: Адель перестали узнавать фанаты

«Что она сделала со своим лицом?», «Она красивая, но она увеличила губы», «Это уже не она», «Она выглядит как Хлое Кардашьян», — удивляются фанаты. Другие, впрочем, посчитали, что звезда просто сделала яркий мейкап и использовала фотофильтры.