«Это уже не она»: Адель перестали узнавать фанаты

В сети появился новый снимок 31-летней Адель. Поклонники звезды, которая недавно очень сильно похудела, сначала не узнали ее, решив, что поп-дива переборщила с филлерами и уколами красоты, пишет Lady.mail.ru.
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«Что она сделала со своим лицом?», «Она красивая, но она увеличила губы», «Это уже не она», «Она выглядит как Хлое Кардашьян», — удивляются фанаты. Другие, впрочем, посчитали, что звезда просто сделала яркий мейкап и использовала фотофильтры.
Напомним, весной 2019-го стало известно, что Адель рассталась с мужем после 7 лет отношений. Осенью звезда официально подала на развод. Поклонники неоднократно отмечали, что после развода певица выглядит роскошно: она похудела, похорошела и сменила прическу.