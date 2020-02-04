СЛЕЗЫ НАВОРАЧИВАЮТСЯ ⟩ Российский паралимпиец без рук и ног устроился работать доставщиком еды

Паратлет стал курьером «Яндекс.Еды» в Екатеринбурге. Мужчина на беговых протезах не мог не привлечь внимание горожан. Как рассказала читательница E1.RU, она увидела атлета в «Гринвиче».

Круто же! Рук и ног нет, но работает,

— написала читательница.

Курьером оказался Михаил Асташов, профессиональный спортсмен, чемпион мира по паратриатлону. Асташов — инвалид детства, он воспитывался в доме малютки, а затем в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области.

В ноябре 2019 года в интервью, опубликованном на портале U-mama, Михаил рассказывал, что живет обычной жизнью:

Нет, я себя не считаю инвалидом. Я не вижу никаких ограничений, я живу такой же жизнью, как обычные люди. Тренируюсь, готовлю еду, убираю квартиру, стираю.

Михаила сейчас тренирует Владимир Алыпов (отец знаменитого спортсмена, бронзового призера Олимпийских игр Ивана Алыпова. — Прим. ред.). Ближайшая цель спортсмена и тренера — выступить на Паралимпиаде-2020 в Токио.

В пресс-службе сервиса «Яндекс.Еда» E1.RU рассказали, что Михаил Асташов был оформлен на работу 2 февраля:

Он пришел с другом, но сам без труда прошел все стандартные проверки. По словам супервайзера, он легко справляется с телефоном и с ручкой и очень мотивирован работать. Сегодня Михаил вышел на свою первую смену и выполнил первые заказы. Как и всех других курьеров, первое время его работу будет курировать супервайзер, он помогает всем новичкам адаптироваться к новой работе и выстроить процесс с учетом особенностей графика.

В пресс-службе добавили, что во многих городах присутствия сервиса курьерами работают люди с ограниченными возможностями здоровья.

В ноябре 2019 года Михаил Асташов вместе с тренером приходил на прием к депутату Госдумы, биатлонисту Антону Шипулину. Он рассказал, что готовится к отбору на Паралимпиаду, где ему придется плыть в открытом море, ехать на велосипеде и бежать стайерскую дистанцию. Отборочные соревнования пройдут в Австралии и ОАЭ, необходимо 350 тысяч рублей (5000 евро).