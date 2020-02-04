Мужчина, не пробегай мимо! Как бег влияет на твою потенцию?

Ты и раньше этого не делал, а теперь тем более не будешь, узнав, насколько полезно бегать — хоть в парке, хоть на беговой дорожке. Ты же не какой-то там помешанный на здоровье, в самом деле.
1. Счастье
Ученые Йельского университета (США) выяснили, что после бега мозг дает сигнал вырабатывать гормон счастья, пишет Menscult. Есть даже остроумная гипотеза, объясняющая эту странность: бег заставляет человека подсознательно испытывать тревожность, как если бы за тобой гнались.
Поэтому, когда на дорожке тебя никто не догоняет и не набрасывается на спину, «погоня» провоцирует положительное напряжение — эустресс.
2. Любовь
Согласно независимому исследованию группы немецких физиологов, регулярный бег вызывает стимуляцию мозговых центров, ответственных за состояние влюбленности.
Механизм до конца не изучен, но эксперты уверены: пробежки — отличный способ борьбы с ощущением, что ты уже больше никого и никогда не полюбишь.
3. Потенция
Бег, особенно с высоко задранными коленями, улучшает циркуляцию крови в органах малого таза. Так что компенсацией за чрезвычайно глупый вид станет укрепление твоей, скажем так, мужественности.
4. Самооценка
Умники из Фонда умственного здоровья утверждают, что соревнование с самим собой (стремление быстрее пробежать сегодня ту же дистанцию, которую ты бежал вчера) делает человека более уверенным и смелым.
5. Спокойствие
В Университете Ноттингем Трент обнаружили, что интенсивная двадцатиминутная пробежка помогает расщепить некоторое количество кортикостероидов — гормонов гнева. Правда, бежать нужно очень быстро.
К слову!
Лучшее время для физических нагрузок
Возможно, это не лучший пример, который можно подать своим подчиненным, но именно в промежутке между четырьмя и пятью часами дня человек должен покидать рабочее место ради полноценной тренировки в спортзале.
Ведь именно в это время организм устраивает плановый «продув»: потребление кислорода незаметно для тебя возрастает и легкие работают лучше и активнее, чем утром или вечером.
Кроме того, температура тела в 16–17 часов поднимается на один-два градуса, так что ты сможешь быстрее расправиться с разминкой и растяжкой и минимизируешь риск мышечных травм.