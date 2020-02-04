Мужчина, не пробегай мимо! Как бег влияет на твою потенцию?

1. Счастье

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что после бега мозг дает сигнал вырабатывать гормон счастья, пишет Menscult. Есть даже остроумная гипотеза, объясняющая эту странность: бег заставляет человека подсознательно испытывать тревожность, как если бы за тобой гнались.

Поэтому, когда на дорожке тебя никто не догоняет и не набрасывается на спину, «погоня» провоцирует положительное напряжение — эустресс.

2. Любовь

Согласно независимому исследованию группы немецких физиологов, регулярный бег вызывает стимуляцию мозговых цент­ров, ответственных за состояние влюбленности.

Механизм до конца не изучен, но эксперты уверены: пробежки — отличный способ борьбы с ощущением, что ты уже больше никого и никогда не полюбишь.

3. Потенция

Бег, особенно с высоко задранными коленями, улучшает циркуляцию крови в органах малого таза. Так что компенсацией за чрезвычайно глупый вид станет укрепление твоей, скажем так, мужественности.

4. Самооценка

Умники из Фонда умственного здоровья утверждают, что соревнование с самим собой (стремление быстрее пробежать сегодня ту же дистанцию, которую ты бежал вчера) делает человека более уверенным и смелым.

5. Спокойствие

В Университете Ноттингем Трент обнаружили, что интенсивная двадцатиминутная пробежка помогает расщепить некоторое количество кортикостероидов — гормонов гнева. Правда, бежать нужно очень быстро.

К слову!

Лучшее время для физических нагрузок

Возможно, это не лучший пример, который можно подать своим подчиненным, но именно в промежутке между четырьмя и пять­ю часами дня человек должен покидать рабочее место ради полноценной тренировки в спортзале.

Ведь именно в это время организм устраивает плановый «продув»: потребление кислорода незаметно для тебя возрастает и легкие работают лучше и активнее, чем утром или вечером.