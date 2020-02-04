Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире

Он измерил расположение губ, носа, подбородка, лба и челюсти знаменитых мужчин и выяснил, что черты 33-летнего британца наиболее близки к «золотому сечению» (эстетическому канону, на который опирались художники эпохи Возрождения для создания совершенных пропорций). Таким же образом в прошлом году Де Сильва узнал, что модель Белла Хадид является самой привлекательной женщиной планеты.

Также хирург отметил, что у Генри Кавилла идеальные губы и лоб, а у Брэдли Купера отлично расположены глаза, и оставил Брэду Питту лишь четвертую строчку за несовершенный нос — в отличие от Хью Джекмана, у которого эта часть лица оказалась самой удачной. Замыкают десятку образцово красивых мужчин Канье Уэст, в котором не идеальна только форма лица, и обладатель лучшего носа Райан Гослинг, которому не так повезло с губами.