Готовы насладиться? В Таллинне состоится бесплатный концерт московского трио «РЕЛИКТ»

В 1986 году в стенах ГМУ имени Гнесиных у трех сокурсников отделения «Артист музыкального театра и эстрады» Александра Никерова, Алексея Кондратова и Вячеслава Моюнова возникла идея создания мужского вокального трио, главным направлением творчества которого стала русская вокальная музыка и культура.

Репертуар вокального трио «РЕЛИКТ» очень разнообразен: русские народные песни, старинные романсы, камерно-ансамблевая музыка, классические произведения и т.д. Многие песни трио поет а capella. Все подчинено и проникнуто единым, глубоким осмыслением материала, любовью и уважением к национальным, художественным традициям и ценностям.

Искусство трио «РЕЛИКТ», его особенность и сила – русская манера пения! Это бережное отношение к слову и мелодии, душевная искренность и безупречный вкус.

Трио «РЕЛИКТ» побывало с гастролями более чем в 60 странах мира: Швейцария, Южная Корея, Греция, Египет, Израиль, Италия, Испания, Куба, Китай, Таиланд, Алжир, Монголия, Хорватия, Вьетнам, Австралия, Македония, Франция, Германия, Австрия, Англии и это не весь список!

Музыкальная пресса Греции удостоила их званием «ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА ЕВРОПЫ». Трио «РЕЛИКТ» принимало участие в самых известных международных музыкальных фестивалях.

В 2007 году Трио «Реликт» выступил со своим концертом в Совете Европы в Страсбурге и в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

За время работы трио «РЕЛИКТ» выпустило десять сольных дисков. Отснято десятки музыкальных фильмов (телепрограмм). Трио «РЕЛИКТ» принимало участие в съемках программы, посвященной открытию телеканала «КУЛЬТУРА» из Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Подготовлено более 12-ти концертных программ.

Трио «РЕЛИКТ» имеет благодарности и дипломы от Президента России, Руководителя аппарата Государственной думы, Московской Патриархии, Правительства Москвы, от руководителей многих Российских регионов и республик. Благодарности от руководителей разных стран, награждены памятным знаком «За выдающийся вклад в развитие российской культуры и сотрудничество». В 2010 году Союз Писателей России присудил трио «РЕЛИКТ» Международную Литературную Премию имени Сергея Есенина «О Русь, взмахни крылами…» в номинации «Песенное слово» за исполнение песен на стихи Сергея Есенина (первое место).