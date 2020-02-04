Поклонники гадают, как формы «русской Кардашьян» уместились в экстремальном декольте

Анастасия Квитко, получившая широкую известность не только среди российской аудитории Instagram, но и среди иностранцев, опубликовала новый по-настоящему горячий снимок в соцсети. Модель, которую благодаря пышным формам, прозвали «русской Кардашьян», бьет собственные рекорды по сексуальности, пишет Пятый канал.
На этот раз фигуристая девушка предстала перед фанатами в откровенном платье с экстремальным декольте. Причем у многих юзеров возник вопрос, как объемному бюсту удается оставаться в пределах наряда.
Поклонники просто засыпали сексапильную красотку комплиментами и приглашениями на свидание.
Эта блондинка просто огонь!
Много прекрасных девушек на планете, но ты самая прекрасная,
Самая милая,
- написали поклонники.
Смотри фото ЗДЕСЬ!