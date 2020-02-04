Вт, 4.02.2020
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Поклонники гадают, как формы «русской Кардашьян» уместились в экстремальном декольте

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Анастасия Квитко, получившая широкую известность не только среди российской аудитории Instagram, но и среди иностранцев, опубликовала новый по-настоящему горячий снимок в соцсети. Модель, которую благодаря пышным формам, прозвали «русской Кардашьян», бьет собственные рекорды по сексуальности, пишет Пятый канал.

На этот раз фигуристая девушка предстала перед фанатами в откровенном платье с экстремальным декольте. Причем у многих юзеров возник вопрос, как объемному бюсту удается оставаться в пределах наряда.

Поклонники просто засыпали сексапильную красотку комплиментами и приглашениями на свидание.

Эта блондинка просто огонь!

Много прекрасных девушек на планете, но ты самая прекрасная,

Самая милая,

- написали поклонники.

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