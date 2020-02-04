Джастин Бибер признался, что начал употреблять наркотики в 13 лет

С возрастом певец начал экспериментировать с более тяжелыми наркотиками:

Для меня это был способ сбежать. Я стал брать худшее из своей индустрии. Честно говоря, я не знал, как с этим справляться.

О том, насколько далеко все зашло, в прошлом году рассказывал менеджер музыканта Скутер Браун, но теперь и сам Бибер подтвердил его слова. «Я, типа, умирал. Люди не догадываются, насколько все было серьезно, а было реально страшно. Я сказал себе:

Господи, если ты есть, помоги мне остановиться, а если поможешь, все остальное я сделаю сам». Но я ничего не сделал. Я «слез» с таблеток, но не дошел до причины зависимости, поэтому сорвался, как и большинство людей,

— объяснил Джастин.

В конце концов Бибер смог взять себя в руки, обратившись к религии и создав семью с Хейли Бибер, с которой надеется в скором времени завести детей.