Вт, 4.02.2020
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Как предотвратить рак: восемь советов от Елены Малышевой

Елена Малышева

ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Телеведущая и врач напомнила, что рак излечим, если пациент принимает необходимые меры вовремя, сообщает Пятый канал.

Способы снижения риска возникновения и онкологических заболеваний опубликовала на своей странице в Instagram врач и ведущая программ о здоровье Елена Малышева. Свой пост она приурочила ко Всемирному дню борьбы против рака.

«Рак победим️! Рак лечится! ️И очень многое зависит лично от вас», — подписала наглядную таблицу телеведущая.

Для профилактики рака Малышева советует отказаться от курения — как активного, так и пассивного, не употреблять алкоголь и избегать избытка солнечных лучей, а также правильно питаться и больше двигаться. Доктор рекомендует также участвовать в скринингах рака, делать детям прививки от гепатита и вируса папилломы, а молодым мамам — кормить ребенка грудью.

Публикация в Instagram Елены Малышевой

ФОТО: Instagram

Не все подписчики согласились с утверждением, что успешность лечения онкологического заболевания зависит от поведения пациента.

«Вы это не нам, а нашим врачам говорите. Ведь именно врачи дают нам первый „пинок“ к выздоровлению»; «К сожалению, даже при своевременной постановке диагноза, с момента постановки до операции проходит много времени, а рак не ждет — переходит в следующую стадию», — отмечают комментаторы.

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