Пугачева ослепила фанатов белоснежным нарядом с интригующим декольте

Пользователи сети разделили это мнение. Они признались, что не устают поражаться тому, как молодо и очаровательно выглядит Пугачева в свои 70 лет. Некоторые, в свою очередь, отметили, что звезда одевается не по возрасту, однако такой стиль ей очень идет. Например, на этот раз фолловеры были впечатлены чересчур глубоким декольте исполнительницы, которое прекрасно гармонировало со всем нежным образом.