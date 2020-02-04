Фэншуй и богатство: пять денежных правил на високосный год

В восточном учении феншуй любой високосный год является опасным. Особенно опасен он в финансовой сфере. Именно поэтому эксперты советуют следовать пяти денежным правилам, которые помогут остаться на плаву.
В високосные годы финансовые неурядицы часто становятся нормой. Сильные заговоры на деньги помогут вам обзавестись удачей в этой сфере и не потерять ее даже в самый неблагоприятный день. Учение феншуй тоже придет на помощь: простые правила помогут не потерять бюджет.
Смена работы и обстановки может спровоцировать рост неудач. В високосный год происходит много необычного и непредвиденного. Не стоит провоцировать появление новых проблем.
Риски и авантюры в работе и финансовой сфере могут негативно сказаться на вашем кошельке. Если покупать что-то необдуманно, то можно зря потратить деньги. В високосный год лучше сфокусироваться на самых важных делах, на том, что вы умеете делать лучше всего.
Храним больше денег в наличном виде
Лучше не доверять электронике. При оплате наличными все равно важно считать деньги, не отходя от кассы. Проверяйте всё дважды, потому что это время обмана и роста количества людей, желающих урвать себе лишнюю выгоду.
Нельзя брать в долг и давать взаймы
Оформление кредитов возможно, но лишь в крайних случаях. Не стоит брать кредиты на отдых, новый телефон или развлечения, свадьбы и прочее. Можно взять деньги у банка в долг только в том случае, если вы уверены, что оно того стоит. Заговоры от финансовых проблем и долгов помогут быстрее вернуть деньги и избавиться от неприятностей.
Давать деньги взаймы не стоит ни близким, ни друзьям, ни тем более малознакомым людям. Тут тоже можно делать исключение лишь в крайнем случае, когда от вас зависит чужое здоровье, либо когда человек может потерять работу, пострадать.
Нельзя обманывать
Если вам дадут больше сдачи, чем необходимо, обязательно отдайте лишние деньги. То же самое при расчете зарплаты и в других важных ситуациях. Если вы будете поступать честно, Вселенная подарит вам больше удачи в будущем.
Остерегаемся числа 4
В феншуй и в восточной культуре в целом число 4 созвучно со словом «смерть». Старайтесь упоминать его как можно реже, а также избегать встречи с ним лишний раз. Если нужно будет встретиться с партнером или клиентом, то лучше не сидеть за четвертым столиком и так далее.
Самым благоприятным числом в делах, связанных с деньгами, является Восьмерка. Именно этому числу стоит следовать везде и всюду в високосный год. Чем чаще вы его встретите, тем лучше.