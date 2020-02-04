Фэншуй и богатство: пять денежных правил на високосный год

В високосные годы финансовые неурядицы часто становятся нормой. Сильные заговоры на деньги помогут вам обзавестись удачей в этой сфере и не потерять ее даже в самый неблагоприятный день. Учение феншуй тоже придет на помощь: простые правила помогут не потерять бюджет.

Не меняем работу и не рискуем

Смена работы и обстановки может спровоцировать рост неудач. В високосный год происходит много необычного и непредвиденного. Не стоит провоцировать появление новых проблем.

Риски и авантюры в работе и финансовой сфере могут негативно сказаться на вашем кошельке. Если покупать что-то необдуманно, то можно зря потратить деньги. В високосный год лучше сфокусироваться на самых важных делах, на том, что вы умеете делать лучше всего.

Храним больше денег в наличном виде

В високосный год эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют хранить деньги наличными. В такие периоды очень часто происходят неполадки в электронных кошельках, ошибки в переводах денег.

Лучше не доверять электронике. При оплате наличными все равно важно считать деньги, не отходя от кассы. Проверяйте всё дважды, потому что это время обмана и роста количества людей, желающих урвать себе лишнюю выгоду.

Нельзя брать в долг и давать взаймы

Оформление кредитов возможно, но лишь в крайних случаях. Не стоит брать кредиты на отдых, новый телефон или развлечения, свадьбы и прочее. Можно взять деньги у банка в долг только в том случае, если вы уверены, что оно того стоит. Заговоры от финансовых проблем и долгов помогут быстрее вернуть деньги и избавиться от неприятностей.

Давать деньги взаймы не стоит ни близким, ни друзьям, ни тем более малознакомым людям. Тут тоже можно делать исключение лишь в крайнем случае, когда от вас зависит чужое здоровье, либо когда человек может потерять работу, пострадать.

Нельзя обманывать

Помимо того, что стоит остерегаться обмана, не стоит и самим вставать на эту скользкую дорожку. Это очень опасно, поскольку карма действует в високосный год практически незамедлительно. Вы рискуете пожалеть о таком поступке почти сразу.

Если вам дадут больше сдачи, чем необходимо, обязательно отдайте лишние деньги. То же самое при расчете зарплаты и в других важных ситуациях. Если вы будете поступать честно, Вселенная подарит вам больше удачи в будущем.

Остерегаемся числа 4

В феншуй и в восточной культуре в целом число 4 созвучно со словом «смерть». Старайтесь упоминать его как можно реже, а также избегать встречи с ним лишний раз. Если нужно будет встретиться с партнером или клиентом, то лучше не сидеть за четвертым столиком и так далее.