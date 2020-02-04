Гороскоп на 4 февраля: Овнов ждет награда, а Весы могут попасться в ловушку

Овен

Хорошая работа обязательно будет вознаграждена. Главное – основательно подготовьтесь к деловой встрече.

Телец

Задуманные планы вы сможете осуществить при должном вложении сил и средств. Вам будет многое по плечу.

Близнецы

В этот день не стоит доверять непроверенной информации. Иначе вы рискуете стать жертвой мошенников, предупреждает «Сегодня».

Рак

Если есть возможность, найдите время для релакса – посмотрите фильм, послушайте приятную музыку.

Лев

Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить.

Дева

Вас накроет творческая волна, так что самое время поискать интересные и полезные идеи и заняться их реализацией.

Весы

Держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем своими планами. Старайтесь не общаться с подозрительными людьми.

Скорпион

Вы рискуете оказаться меж двух огней, когда мнение ваших знакомых разделится, и каждый будет тянуть одеяло на себя.

Стрелец

Если вы ощущаете общий упадок сил, проведите профилактику и попейте укрепляющие витаминные чаи.

Козерог

День хорош для решения рабочих вопросов. Вам лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.

Водолей

Вас может поглотить неожиданное чувство ревности. Будьте выше негативных эмоций, чтобы они не завладели вами.

Рыбы