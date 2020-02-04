Гороскоп на 4 февраля: Овнов ждет награда, а Весы могут попасться в ловушку

Сегодняшний вторник в целом благоприятный день — с самого утра всем нужно проявлять активность. Хорошо, если вы проснулись пораньше утром, сделали зарядку, приняли контрастный душ... А дальше все пойдет как по маслу.
Интересная особенность этого дня: в 12-е лунные сутки часто снятся вещие сны. Положите с вечера рядом с кроватью листок бумаги и ручку, а утром запишите свой сон.
Овен
Хорошая работа обязательно будет вознаграждена. Главное – основательно подготовьтесь к деловой встрече.
Телец
Задуманные планы вы сможете осуществить при должном вложении сил и средств. Вам будет многое по плечу.
Близнецы
В этот день не стоит доверять непроверенной информации. Иначе вы рискуете стать жертвой мошенников, предупреждает «Сегодня».
Если есть возможность, найдите время для релакса – посмотрите фильм, послушайте приятную музыку.
Лев
Вы можете испытывать недостаток в деньгах, и чтобы не оказаться в минусах, старайтесь экономить.
Дева
Вас накроет творческая волна, так что самое время поискать интересные и полезные идеи и заняться их реализацией.
Весы
Держите свое мнение при себе и не делитесь ни с кем своими планами. Старайтесь не общаться с подозрительными людьми.
Скорпион
Стрелец
Если вы ощущаете общий упадок сил, проведите профилактику и попейте укрепляющие витаминные чаи.
Козерог
День хорош для решения рабочих вопросов. Вам лучше отказаться от идеи дальних поездок и путешествий.
Водолей
Вас может поглотить неожиданное чувство ревности. Будьте выше негативных эмоций, чтобы они не завладели вами.
Рыбы
В этот день вы встретите человека, с которым давно не виделись. Вам откроется давняя чужая тайна.