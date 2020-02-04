Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

Зима - традиционно время простуды и гриппа. Важно знать не только, как от защититься от болезней, но и как правильно питаться. Оттого, что человек ест, зависит и его здоровье. Что примечательно – не все полезные продукты можно есть, когда человек болеет, пишет «Сегодня» со ссылкой на HuffPost. Что можно есть во время простуды и гриппа, а от чего стоит отказаться, читайте далее.

Простуда и грипп: что нельзя есть больным

Шпинат

Он может вызвать в организме воспаление за счет гистамина – вещества, которое вырабатывается в организме и вызывает аллергию.

Орехи

Если у вас проблемы с желудком, тогда лучше откажитесь от орехов, которые хоть и содержат необходимый цинк и витамин Е, но заставляют ваш организм их дольше переваривать. В результате вам грозит расстройство желудка или упадок сил. Кроме того, некоторые виды орехов могут вызвать аллергию.

Брокколи

Этот вид капусты очень полезен за счет витаминов А и С, но и тяжелый для переваривания во время болезни, поскольку в нем содержится большое количество клетчатки.

Какие продукты помогут вылечить простуду и грипп

Красный перец

Вещество кверцетин, которое содержится в красном перце, является мощным антиоксидантом и обладает противовирусным и противовоспалительным действием. В красном перце много витамина С, который помогает бороться с инфекциями.

Грибы

Грибы шиитаке и кордицепс повышают уровень цитокинов – белков, которые регулируют иммунную систему организма. Они отлично помогают бороться с инфекцией.

Куриный бульон