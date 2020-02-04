Простуда и грипп: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

Далеко не все полезные продукты можно есть во время болезни.
Зима - традиционно время простуды и гриппа. Важно знать не только, как от защититься от болезней, но и как правильно питаться. Оттого, что человек ест, зависит и его здоровье. Что примечательно – не все полезные продукты можно есть, когда человек болеет, пишет «Сегодня» со ссылкой на HuffPost. Что можно есть во время простуды и гриппа, а от чего стоит отказаться, читайте далее.
Простуда и грипп: что нельзя есть больным
- Шпинат
Он может вызвать в организме воспаление за счет гистамина – вещества, которое вырабатывается в организме и вызывает аллергию.
- Орехи
Если у вас проблемы с желудком, тогда лучше откажитесь от орехов, которые хоть и содержат необходимый цинк и витамин Е, но заставляют ваш организм их дольше переваривать. В результате вам грозит расстройство желудка или упадок сил. Кроме того, некоторые виды орехов могут вызвать аллергию.
- Брокколи
Этот вид капусты очень полезен за счет витаминов А и С, но и тяжелый для переваривания во время болезни, поскольку в нем содержится большое количество клетчатки.
Какие продукты помогут вылечить простуду и грипп
- Красный перец
Вещество кверцетин, которое содержится в красном перце, является мощным антиоксидантом и обладает противовирусным и противовоспалительным действием. В красном перце много витамина С, который помогает бороться с инфекциями.
- Грибы
Грибы шиитаке и кордицепс повышают уровень цитокинов – белков, которые регулируют иммунную систему организма. Они отлично помогают бороться с инфекцией.
- Куриный бульон
В этом блюде есть соединения с противовоспалительным действием, а поэтому оно очень полезно для борьбы с простудой и гриппом. Также бульон поддерживает водный баланс в организме.