Астропрогноз на февраль от сильного эстонского астролога: названы самые везучие знаки Зодиака

Удачные дни: 5, 7, 8

Конфликтные дни: 10, 26

Весы

Для представителей самого элегантного знака Зодиака, февраль станет месяцем любви и творчества! Особенно повезет людям творческих профессий: художникам, писателям, актерам, музыкантом и дизайнерам. Последний зимний месяц подарит вдохновение и работоспособность. Некоторые из вас могут встретить долгожданную любовь. Особого внимания потребуют дети. В этот период можно наладить с ними особенно близкий контакт. Кого-то ждет прибавление в семействе. Имейте в виду, что в вашу жизнь могут постучаться бывшие возлюбленные.

Удачные дни: 2, 3, 4

Конфликтные дни: 9, 14, 23, 29

Скорпион

Основной фокус вашего внимания будут занимать домашние и семейные вопросы. Неплохо бы начать ремонт или решиться на переезд, если вы давно это планировали. Кроме того, в этом месяце будут возможности сгладить острые углы в отношениях с родителями. Чем больше вы уделите внимания домашним, тем больше получите удовольствия от общения с ними. Можно ходатайствовать о получении кредита для инвестирования в недвижимость.

Удачные дни: 2, 9, 21, 22

Конфликтные дни: 7, 13, 28

Стрелец

Похоже, что звезды приготовили вам активную позицию в этом месяце. Вас буквально одолеет жажда знаний! Так как вы итак привыкли быть «впереди планеты всей», февраль этого года будет щедр на новые открытия и получение полезной информации. С этой целью неплохо бы отправиться в поездку. Лучше туда, где вы уже были. Возможно, некоторые из вас захотят разрешить, наконец, жилищные или ремонтные вопросы. Вторая половина месяца для этого подойдет больше. Новые автомобили лучше приобретать в первой половине февраля, а подержанные во второй.

Удачные дни: 1, 17-21

Конфликтные дни: 23

Козерог

Козероги будут сосредоточены на финансах. Возможно, вам придется решать вопросы, которые начались в ноябре прошлого года. Ретроградный Меркурий вам в помощь. Вы получите информацию, которую при взвешенном подходе сможете удачно использовать. Кому-то придется отдавать долги, а кто-то, наоборот, получит деньги от должников. Это, пожалуй, самый ресурсный месяц года для того, чтобы начинать новые финансовые проекты и думать о смене работы.

Удачные дни: 3, 21, 22, 23

Конфликтные дни: 13, 28

Водолей

Дорогие Водолеи, в феврале этого года вам обязательно повезет! Ваша творческая натура потребует самовыражения, поэтому смело отправляйтесь на тренинги личностного роста, к парикмахерам и стилистам. Чем бы вы не занялись, вас легко будет выделить из толпы. Используйте такое удачное положение планет в свою пользу и совершите как можно больше задуманного ранее и не откладывайте жизнь на потом». Не исключено, что вам захочется вернуться к уже пройденным этапам. Часто новое – это хорошо забытое старое!

Удачные дни: 3, 4, 20, 21, 22

Конфликтные дни: 28

Рыбы

Рыбам может показаться, что вокруг сложилась камерная атмосфера. Дела будут двигаться медленно, но зато у вас будет возможность без суеты подумать о будущем. Лучшее решение – отправиться в путешествие. Если такой возможности нет, то выделите себе хотя бы одни выходные, чтобы побыть в одиночестве. Подумайте о ваших планах и мечтах. В марте будет возможность воплотить их в реальность. Берегите здоровье, в этом месяце могут дать о себе знать старые травмы.

Удачные дни: 17-21