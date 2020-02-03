Астропрогноз на февраль от сильного эстонского астролога: названы самые везучие знаки Зодиака

Наступил февраль, а это значит, что пришло вас познакомить с астропрогнозом для всех знаков Зодиака от Кристины Ивановой, практикующего астролога из Таллинна. Кому в последнем месяце зимы повезет больше других?
Овен
Уважаемые Овны, в первую половину месяца полезно укреплять социальные связи, мириться со старыми друзьями и посещать различные светские мероприятия. Не исключено, что в театре или на выставке вы сможете обзавестись полезными знакомствами с перспективой. Также этот период подходит для дальних поездок и общения с иностранцами. Вторая половина месяца намекает на добровольное одиночество или дальнее путешествие. Наберитесь сил перед мартом и берегите себя от перенапряжения.
Удачные дни: 9, 19, 20, 21, 22, 29
Конфликтные дни: 25, 26
Телец
Личная и социальная жизнь Тельцов будут бить ключом! Приготовьтесь к водовороту событий дома и на работе. Первая неделя месяца – время исполнения желаний, поэтому желайте осознанно и по делу. Этот месяц благоволит амбициозным и смелым людям. Некоторых из вас ожидает продвижение по службе или прибавка к жалованию. В некоторых случаях начальству следует об этом намекнуть. Кроме того, этот период подходит для оформления важных документов и ходатайств о кредитах. 7, 8 и 9 февраля – дни искушений, не попадитесь в капкан эмоций!
Удачные дни: 1, 2, 3, 4, 22
Конфликтные дни: 7, 8, 9, 12, 23, 29
Близнецы
Февраль этого года необыкновенно благоволит Близнецам-путешественникам и Близнецам-студентам. Кроме того, вам полезно развивать заграничные связи на работе и в личной жизни. До 17 февраля ваши организаторские и ораторские способности будут на высоте. А также возрастут честолюбивые намерения иметь больше, чем раньше. С 17 февраля начинается период ретроградного Меркурия. Вторая половина месяца подходит для завершения незаконченных дел и проектов, закрытия долговых обязательств. Особенно это время подходит для Близнецов- студентов. У вас будут хорошая возможность закрыть учебные долги.
Удачные дни: 5, 7, 8,
Конфликтные дни: 10, 26
Рак
Для представителей знака Рак этот месяц будет сложным, но динамичным. В этом месяце многих из вас может потянуть в дорогу. Это будет правильным решением, если места, куда вы отправитесь, будут вам уже знакомы. До 20-х чисел стоит беречь себя от травм и быть внимательными за рулем. Кроме того, вас могут захлестнуть эмоции. Женатым Ракам стоит бояться любовных искушений, а неженатые могут смело окунаться в новые романы. Только держите чувства под контролем и не позволяйте им взять верх над разумом!
Удачные дни: 2, 3, 15, 17, 25
Конфликтные дни: 5, 10, 11
Лев
Дорогие Львы, пришла пора разобраться с темой партнерских отношений и расставить все точки над «i». До 17 февраля – хороший период для заключения деловых контрактов и решения любых юридических вопросах. В любви повезет, если будете принимать взвешенные, а не спонтанные решения. После 17 февраля хорошо бы заняться подтягиванием хвостов и заканчивать то, что было начато раньше. В этот период лучше не начинать новые юридические процессы, зато старые могут разрешиться удачно.
Удачные дни: 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25
Конфликтные дни: 9
Дева
До 20-х чисел месяца вы будете активно заниматься рабочими обязанностями, а после личной жизнью. Если разделить свой фокус внимания таким образом, то месяц пройдет гармонично. С 17 февраля не начинайте юридические процессы и не совершайте крупные покупки, так как начинается период ретроградного движения Меркурия. Кроме того, будет возможность повернуть «время вспять» в отношении этих людей и забыть старые обиды. Кому-то из вас вернут забытые долги, а кто-то сам будет закрывать долг.
Удачные дни: 5, 7, 8
Конфликтные дни: 10, 26
Весы
Для представителей самого элегантного знака Зодиака, февраль станет месяцем любви и творчества! Особенно повезет людям творческих профессий: художникам, писателям, актерам, музыкантом и дизайнерам. Последний зимний месяц подарит вдохновение и работоспособность. Некоторые из вас могут встретить долгожданную любовь. Особого внимания потребуют дети. В этот период можно наладить с ними особенно близкий контакт. Кого-то ждет прибавление в семействе. Имейте в виду, что в вашу жизнь могут постучаться бывшие возлюбленные.
Удачные дни: 2, 3, 4
Конфликтные дни: 9, 14, 23, 29
Скорпион
Основной фокус вашего внимания будут занимать домашние и семейные вопросы. Неплохо бы начать ремонт или решиться на переезд, если вы давно это планировали. Кроме того, в этом месяце будут возможности сгладить острые углы в отношениях с родителями. Чем больше вы уделите внимания домашним, тем больше получите удовольствия от общения с ними. Можно ходатайствовать о получении кредита для инвестирования в недвижимость.
Удачные дни: 2, 9, 21, 22
Конфликтные дни: 7, 13, 28
Стрелец
Похоже, что звезды приготовили вам активную позицию в этом месяце. Вас буквально одолеет жажда знаний! Так как вы итак привыкли быть «впереди планеты всей», февраль этого года будет щедр на новые открытия и получение полезной информации. С этой целью неплохо бы отправиться в поездку. Лучше туда, где вы уже были. Возможно, некоторые из вас захотят разрешить, наконец, жилищные или ремонтные вопросы. Вторая половина месяца для этого подойдет больше. Новые автомобили лучше приобретать в первой половине февраля, а подержанные во второй.
Удачные дни: 1, 17-21
Конфликтные дни: 23
Козерог
Козероги будут сосредоточены на финансах. Возможно, вам придется решать вопросы, которые начались в ноябре прошлого года. Ретроградный Меркурий вам в помощь. Вы получите информацию, которую при взвешенном подходе сможете удачно использовать. Кому-то придется отдавать долги, а кто-то, наоборот, получит деньги от должников. Это, пожалуй, самый ресурсный месяц года для того, чтобы начинать новые финансовые проекты и думать о смене работы.
Удачные дни: 3, 21, 22, 23
Конфликтные дни: 13, 28
Водолей
Дорогие Водолеи, в феврале этого года вам обязательно повезет! Ваша творческая натура потребует самовыражения, поэтому смело отправляйтесь на тренинги личностного роста, к парикмахерам и стилистам. Чем бы вы не занялись, вас легко будет выделить из толпы. Используйте такое удачное положение планет в свою пользу и совершите как можно больше задуманного ранее и не откладывайте жизнь на потом». Не исключено, что вам захочется вернуться к уже пройденным этапам. Часто новое – это хорошо забытое старое!
Удачные дни: 3, 4, 20, 21, 22
Конфликтные дни: 28
Рыбы
Рыбам может показаться, что вокруг сложилась камерная атмосфера. Дела будут двигаться медленно, но зато у вас будет возможность без суеты подумать о будущем. Лучшее решение – отправиться в путешествие. Если такой возможности нет, то выделите себе хотя бы одни выходные, чтобы побыть в одиночестве. Подумайте о ваших планах и мечтах. В марте будет возможность воплотить их в реальность. Берегите здоровье, в этом месяце могут дать о себе знать старые травмы.
Удачные дни: 17-21
Конфликтные дни: 23