Бабушке Децла до сих пор не рассказали о смерти внука

Со смерти звезды 90-х Кирилла Толмацкого прошел уже год, но бабушка хип-хоп-исполнителя, как выяснилось, до сих пор не знает о том, что ее внука нет в живых. Мать Децла призналась, что не стала сообщать пожилой женщине печальную новость, чтобы лишний раз ее не травмировать, пишет Экспресс газета.
По словам Ирины Толмацкой, у бабушки Кирилла очень слабое здоровье и о ней нужно постоянно заботиться.
Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком,
— рассказала родительница покойного артиста.
Ирина отметила, что и сама с трудом пережила кончину сына и до сих пор до конца его не отпустила.
Я всегда с ним, а он — со мной. Я встаю утром, разговариваю с ним, можно подумать, что я какая-то сумасшедшая, но мне так легче,
— призналась мама Децла.
Кроме того, она занята написанием книги о Кирилле, а также установкой памятника на его могиле.
Ирина заверяет, что вовсе не выгоняла вдову Децла из квартиры, а просто сменила замки, чтобы попасть в дом, когда гражданская жена Кирилла — Юлия — уехала оттуда вместе с сыном Толмацкого Тони. Мать певца с нетерпением ждет, когда девушка выйдет на связь и позволит ей вновь общаться с внуком, пишет StarHit.
Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, умер в ночь на 3 февраля 2019 года от остановки сердца. После смерти певца его гражданская жена предпочла скрыться от родителей артиста — по ее словам, из-за возникшего конфликта по поводу наследства.