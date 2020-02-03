Бабушке Децла до сих пор не рассказали о смерти внука

По словам Ирины Толмацкой, у бабушки Кирилла очень слабое здоровье и о ней нужно постоянно заботиться.

Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком,

— рассказала родительница покойного артиста.

Ирина отметила, что и сама с трудом пережила кончину сына и до сих пор до конца его не отпустила.

Я всегда с ним, а он — со мной. Я встаю утром, разговариваю с ним, можно подумать, что я какая-то сумасшедшая, но мне так легче,

— призналась мама Децла.

Кроме того, она занята написанием книги о Кирилле, а также установкой памятника на его могиле.

Ирина заверяет, что вовсе не выгоняла вдову Децла из квартиры, а просто сменила замки, чтобы попасть в дом, когда гражданская жена Кирилла — Юлия — уехала оттуда вместе с сыном Толмацкого Тони. Мать певца с нетерпением ждет, когда девушка выйдет на связь и позволит ей вновь общаться с внуком, пишет StarHit.