«Плохая девчонка»: Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело

На своей странице в Instagram артистка выложила фотографию, на которой позирует в мехах и летних босоножках. Глядя на оголенные ноги светской львицы, можно предположить, что под шубой у нее совсем нет одежды.

Впрочем, судя по подписи Плетневой к посту, своим неординарным снимком звезда хотела продемонстрировать переменчивость погоды в российской столице.

Все-таки не пойму: пора одеваться или раздеваться?

— обратилась к фолловерам теледива.

Ответ подписчиков на вопрос исполнительницы был однозначен: «лучше раздеться». Они настолько были впечатлены формами Плетневой и очарованы ее красотой, что с трудом подбирали слова, чтобы описать свое восхищение. Устоять перед таким «горячим» фото было трудно.

Какие ножки!

Плохая девчонка!

Всем Дусям Дуся!

Вам лучше раздеться!

В любой непонятной ситуации раздевайся,