«Плохая девчонка»: Плетнева вышла на улицу в шубе на голое тело

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева взорвала сеть, опубликовав очередной дерзкий и провокационный снимок. Певица подразнила подписчиков своей соблазнительной фигурой, сделав кадр на улице в шубе на голое тело, пишет Пятый канал.
На своей странице в Instagram артистка выложила фотографию, на которой позирует в мехах и летних босоножках. Глядя на оголенные ноги светской львицы, можно предположить, что под шубой у нее совсем нет одежды.
Впрочем, судя по подписи Плетневой к посту, своим неординарным снимком звезда хотела продемонстрировать переменчивость погоды в российской столице.
Все-таки не пойму: пора одеваться или раздеваться?
— обратилась к фолловерам теледива.
Ответ подписчиков на вопрос исполнительницы был однозначен: «лучше раздеться». Они настолько были впечатлены формами Плетневой и очарованы ее красотой, что с трудом подбирали слова, чтобы описать свое восхищение. Устоять перед таким «горячим» фото было трудно.
Какие ножки!
Плохая девчонка!
Всем Дусям Дуся!
Вам лучше раздеться!
В любой непонятной ситуации раздевайся,
— советовали комментаторы.