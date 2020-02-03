Грипп: пять повседневных вещей, которые значительно снижают иммунитет

При первых же симптомах гриппа (высокая температура, затрудненное дыхание, слабость, ломота в теле), нужно не геройствовать, а сразу обращаться к врачу. И не забывать о методах профилактики – часто мыть руки, высыпаться, нормально питаться и не подходить близко к людям с явными симптомами ОРВИ. Подробнее о профилактике расскажет терапевт Валентина Андрейченко.

Большую роль в профилактике гриппа играет повышение местного иммунитета. Ведь грипп и простуда чаще всего передаются воздушно-капельным путем. Поэтому местный иммунитет носоглотки и ротоглотки должен быть сильным, чтобы противостоять инфекции. Мы даже не догадываемся, что наши повседневные вещи и действия, которые мы совершаем, способны значительно снизить иммунитет именно верхних дыхательных путей.

Деньги и кошелек. Одни из самых грязных вещей на планете – это деньги. Нидерландские ученые доказали, что на бумажной купюре могут жить около миллиона различных бактерий. На монетах – гораздо меньше. А вирус гриппа, попавший на деньги, с соплями больного человека, может жить там до 17 дней! Конечно, вероятность подхватить болячку от банкнот – ничтожно маленькая. Но, касаясь денег, а потом носа или рта, мы заставляем наш местный иммунитет работать с утроенной силой. И в какой-то момент защита может не сработать. Вот почему так важно часто мыть руки с мылом и не касаться грязными руками лица.

Гаджеты. Огромное количество бактерий содержится на мобильных телефонах, планшетах, клавиатуре компьютера. Поэтому очень важно не только в эпидсезон, а и всегда, ежедневно, протирать экраны антибактериальными влажными салфетками. По возможности, не пользоваться общим стационарным или мобильным телефонами в офисах. И не ешьте печенье или бутерброд, работая за чужим компьютером.

Платочки и карманы. Это вообще суперрассадник инфекции. Если вы хотите пользоваться тканевыми платочками, то менять и стирать их нужно после каждого вытирания носа или чихания. Пользоваться одним и тем же платком, который вы перед этим пару дней носили в грязном кармане, категорически не рекомендуется. Используйте одноразовые бумажные платочки, которые продаются в индивидуальных упаковках.

Двери, ключи. Вы можете себе представить, сколько человек в день держаться за поручни в общественном транспорте? А теперь представьте, сколько из них могут быть заболевшими. Вот почему очень важно тщательно мыть руки после посещения улицы, особенно после общественного транспорта. В список рассадников инфекций также подпадают ключи, перила, кнопки в лифте, выключатели в общественных туалетах и многолюдных офисах.

Марлевые повязки. Если вы, боясь заразиться вирусом, носите марлевую повязку, то меняйте ее раз в 2-3 часа. В противном случае ее ношение абсолютно бесполезно.