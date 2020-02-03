Могла бы и голая выйти: дочь Джонни Деппа появилась на красной дорожке BAFTA в прозрачном платье и без белья

20-летняя Депп пришла на церемонию вручения кинопремии BAFTA, которая состоялась в Лондоне 3 февраля, в черном платье в пол из кружевной прозрачной ткани французского модного бренда Chanel.

ФОТО: EMPICS Entertainment/Scanpix

Образ модели дополнен массивными браслетами, серьгами и черными туфлями на высоком каблуке с открытым мысом. Из-под наряда Депп просвечивала ее обнаженная грудь.

В 2018 году Лили-Роуз Депп снялась обнаженной для журнала V Magazine. Депп сфотографировалась для обложки и приняла участие в совместной фотосессии с актрисой Памелой Андерсон. В выпуске также было опубликовано интервью 19-летней актрисы со звездой фильма «Сумерки» Кристен Стюарт.