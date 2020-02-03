Кто поедет на «Евровидение» от России? Шорт-лист претендентов от Первого канала

Стал известен список артистов, которых Первый канал рассматривает для отправки на конкурс. В мае этого года Россия в очередной раз совершит попытку победить на «Евровидении».
С момента первой и единственной победы на конкурсе российского артиста — Димы Билана — в этом году минет 12 лет, а повторно европейский конкурс так и не смог завоевать никто. В мае в Нидерланды российская команда отправится вместе с Первым каналом — вещателем этого года. Решения о том, кому из артистов доверят почетную миссию, пока нет. Но в распоряжении Super оказался заветный шорт-лист претендентов.
ZIVERT
29-летняя Юлия Зиверт — одна из самых востребованных поп-звезд последнего года. Именно Юлия, в прошлом работавшая стюардессой, ввела новую музыкальную моду на ретро и, заняв первые строчки хит-парадов и став одной из самых стильных певиц поп-сцены, расположила к себе главного специалиста по Евровидению в нашей стране — Филиппа Киркорова. Поп-король уже записал с ней дуэт, а сама Юлия в одном из интервью призналась, что ей есть чем удивить Евровидение.
LITTLE BIG
Российская «рейв-группа», как гласит «Википедия», стала одной из самых популярных не только в РФ, но и за ее пределами. Под хиты группы ее лидером Ильей Прусникиным (Ильичом) активно придумывались танцевальные флешмобы, а сам коллектив кроме креативного подхода к музыкальным произведениям на Евровидении будет иметь главный козырь — ребят знают в Европе. Стало быть, велик шанс получить дополнительные очки и голоса от зарубежной аудитории, которых в последние годы нам так не хватало из-за сложной политической ситуации вокруг России.
ДИМАШ
Главная сенсация и открытие последнего года — 25-летний обладатель голоса в шесть октав Димаш Кудайберген из Казахстана. Его уникальный диапазон — от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано — пленил Игоря Крутого, который видит в Димаше главное будущее российской музыки, а также тысячи фанатов, следующих за парнем по всему миру с флагами и кричалками. Даже сложно представить, что они могут устроить на Евровидении, где у Димаша без сомнений есть все шансы шокировать своим дарованием не только Азию и Россию, но и Европу.
Полина Гагарина
Звезда-наставница шоу «Голос» и одна из главных див современной поп-музыки в России уже выступала на Евровидении в 2015 году в Австрии и едва не победила. Полину очень любят фанаты конкурса — в памяти европейцев остался мощный вокал и слезы русской блондинки, которая от волнения после своего выступления в Вене не могла говорить. Ее возвращение может стать повторением пути Билана, который победил на евроконкурсе со второй попытки. По мнению музыкальных экспертов, именно на Полину логично было бы сделать повторную ставку в этом году, а не на Сергея Лазарева, у которого повторить успех Билана не получилось.
Александр Панайотов
35-летний вокалист и звезда «Голоса», не оставляющий главной мечты своей жизни — попытать удачи на Евровидении — в последнее время затих и лишний раз не «светится». Социальные сети Александра также полны таинственности — никаких четких планов на будущее. На днях Игорь Крутой обронил, что уверен — именно Александра Первый канал собирается отправить на конкурс. Дескать, решение «принято». На Первом словам Крутого удивились, ведь к российскому оргкомитету конкурса он не имеет отношения. Зато голос подал нынешний продюсер артиста — Григорий Лепс, сообщив, что будет счастлив, если Панайотова выберут. Сам Александр никаких комментариев не дает — боится сглазить.
Кроме мнения телевещателя, как известно, существует и мнение народа. Правда, к нему в последние годы ответственные за отправку артистов на конкурс в России почему-то не прислушиваются. От национального отбора путем телевизионного голосования теленачальники отказались уже давно. Однако многие музэксперты и простые пользователи Интернета уверены — объяви Первый канал национальный отбор, в фавориты выбились бы совсем другие кандидатуры.
Например Ольга Бузова, которая не раз заявляла, что готова отстаивать честь России в Европе. Выдающимися вокальными данными звезда не обладает, зато очень близка к народу и имеет бэкграунд, который обожает аудитория евроконкурса, — историю звезды реалити-шоу из народа, выбившейся в поп-звезды и ставшей главной звездой российского Instagram. Огромные шансы, что народ может вновь выбрать и Диму Билана — в его «магический» фарт верят очень многие. К тому же за Биланом креативная команда под предводительством Яны Рудковской, которая, как известно, измором способна покорить любые вершины.
По информации Super, есть среди потенциальных посланцев на конкурс и нестандартные варианты — артисты, не обладающие широкой популярностью. К кому из перечисленных, обсуждаемых артистов или тайных «темных лошадок» повернется удача, узнаем уже скоро — Первый канал обещает объявить имя артиста, который представит Россию на Евровидении, уже в феврале.