Кто поедет на «Евровидение» от России? Шорт-лист претендентов от Первого канала

С момента первой и единственной победы на конкурсе российского артиста — Димы Билана — в этом году минет 12 лет, а повторно европейский конкурс так и не смог завоевать никто. В мае в Нидерланды российская команда отправится вместе с Первым каналом — вещателем этого года. Решения о том, кому из артистов доверят почетную миссию, пока нет. Но в распоряжении Super оказался заветный шорт-лист претендентов.

ZIVERT

29-летняя Юлия Зиверт — одна из самых востребованных поп-звезд последнего года. Именно Юлия, в прошлом работавшая стюардессой, ввела новую музыкальную моду на ретро и, заняв первые строчки хит-парадов и став одной из самых стильных певиц поп-сцены, расположила к себе главного специалиста по Евровидению в нашей стране — Филиппа Киркорова. Поп-король уже записал с ней дуэт, а сама Юлия в одном из интервью призналась, что ей есть чем удивить Евровидение.

Zivert ФОТО: Instagram

LITTLE BIG

Российская «рейв-группа», как гласит «Википедия», стала одной из самых популярных не только в РФ, но и за ее пределами. Под хиты группы ее лидером Ильей Прусникиным (Ильичом) активно придумывались танцевальные флешмобы, а сам коллектив кроме креативного подхода к музыкальным произведениям на Евровидении будет иметь главный козырь — ребят знают в Европе. Стало быть, велик шанс получить дополнительные очки и голоса от зарубежной аудитории, которых в последние годы нам так не хватало из-за сложной политической ситуации вокруг России.

Little Big ФОТО: Скриншот видео Youtube

ДИМАШ

Главная сенсация и открытие последнего года — 25-летний обладатель голоса в шесть октав Димаш Кудайберген из Казахстана. Его уникальный диапазон — от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано — пленил Игоря Крутого, который видит в Димаше главное будущее российской музыки, а также тысячи фанатов, следующих за парнем по всему миру с флагами и кричалками. Даже сложно представить, что они могут устроить на Евровидении, где у Димаша без сомнений есть все шансы шокировать своим дарованием не только Азию и Россию, но и Европу.

Полина Гагарина