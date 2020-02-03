Что ни в коем случае нельзя делать в самолете

Путешественники с большим стажем перечислили поступки на борту самолета, которые могут спровоцировать опасные последствия.
Авиапассажирам рекомендуют не оставлять ценные вещи на багажных полках. Злоумышленники нередко ждут пока в самолете отключат свет, чтобы вытащить из сумок ноутбуки или наличные деньги попутчиков, пишет «Рамблер».
По той же причине путешественникам рекомендуют не прикасаться и к другим вещам в самолете, если в этом нет необходимости, а также снимать носки во время перелета: «Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии».
Кроме того, опытные туристы советуют не ругаться с бортпроводниками, делать разминку во время долгого перелета и пить побольше воды.