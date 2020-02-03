«Как прожить свою жизнь, не оглядываясь назад и не виня себя за ошибки»: Лабковский снова едет в Таллинн

И когда дружба длиною в 20 лет заканчивается громкой ссорой – это разочаровывает. Любой человек хотя бы раз испытал в жизни серьёзную неудачу. Виною ей могло быть что угодно: либо он действительно где-то ошибся, либо, как говорится, так звезды сошлись.

Но как быть, если эти обида, боль, разочарование живут с вами уже много лет?

Если женщина, которая развелась и живет счастливо, вечно рефлексирует, что не смогла сохранить брак?

Или мужчина, который построил успешный бизнес и в один момент прогорел, – как ему быть с разочарованием, даже если сейчас он гораздо успешнее?

Разрушить веру в себя и в людей может даже разрыв с партнером или неудачный роман. После таких событий мы становимся недоверчивыми, поломанными. Но для этого и существует психология, чтобы всё починить.

Как именно? Об этом мы и поговорим на публичной консультации 4 мая в 19:00 в Центре русской культуры.

Направление беседы и её повороты будут зависеть от ваших вопросов. Письменные вопросы лучше готовить заранее.