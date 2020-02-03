Творческий вечер Гоши Куценко состоится в Таллинне уже на этой неделе

Вышло уже пять альбомов, в которые вошли песни, создаваемые Гошей Куценко в течение ряда лет: это и "Любовь такая", и "Солнце", и "Весна", и "Новый Год"... Ожидается исполнение песни "Скорая" из сериала "Скорая помощь" и песни "Ольга" (саунд-трек к сериалу "Ольга"). Песни Гоши Куценко звучат во всех эфирах: Нашем Радио, Авторадио, на телеканале ТНТ и конечно же на голубых огоньках в новогоднюю ночь. Гоша Куценко откроется для нас с новой, ещё неизвестной эстонской публике стороны.