Что стало с первопроходцами стендапа в России и над чем они не перестали шутить

Теперь площадки для выступлений есть в каждом крупном городе России, в YouTube выходят тысячи роликов с участием комиков, в Москве и Питере проходят многотысячные фестивали, стендаперы ездят на гастроли и за пределы России, а участники шоу Stand Up телеканала ТНТ продолжают свое дело так же вдохновенно, как и семь лет назад. Правда, Стас Старовойтов развелся, но клетчатая рубашка все та же.

К топовым комикам Stand Up присоединятся те, кто еще недавно смотрел шоу по телевизору и только мечтал, что когда-нибудь окажется с ними на одной сцене. В новом сезоне на сцену выйдут звезда ТНТ Сергей Детков, ведущая Comedy Radio Виктория Складчикова, победитель «Открытого микрофона» Алексей Шамутило, очень дальний родственник Владимира Винокура — Артем Винокур, последователь Даниила Хармса и «Монти Пайтон» питерский комик Иван Ильин и многие другие.

ФОТО: ТНТ

Также в новом сезоне Слава Комиссаренко расскажет о поездках на такси бизнес-класса и авиакомпаниях, которые забывают на земле своих пассажиров. Стас Старовойтов после развода станет, наконец, называть любимую женщину любимой женщиной, но шутить над ней не перестанет. Алексей Щербаков — спецназовец без границ — признается, во что превратилась его жена после «уколов красоты» и почему пришлось закрываться от нее на щеколду. Нурлан Сабуров вспомнит при каких обстоятельствах в супермаркете он однажды встретил Уэсли Снайпса и Ирину Салтыкову. Виктор Комаров посетует на то, что эксперименты в сексе с женой остались для него на уровне мечты.

Нурлан Сабуров: «Обилие комиков развивает жанр, что самое главное. Важно, что это вызывает интерес все у большего количества людей. Кроме того, Stand Up на ТНТ дает возможность развиваться каждому. В новом сезоне новые комики добавят свежести и нового взгляда на вещи. Темы? Думаю, бытовые темы из повседневных будней будут всегда использоваться на протяжении многих лет. Что касается запретных тем, то, я думаю, по факту их не должно быть, главное — качество шутки и нестандартный контекст».

Виктор Комаров: «Думаю, что в России стендап не потеряет с появлением все большего количества комиков. Все-таки их число на душу населения у нас не так велико. Жанру всего 7-8 лет, так что поле не паханное. Свежести, актуальности и остроты он не теряет. В своих выступлениях я обычно рассказываю про свою жизнь. Ищу источник вдохновения в мире, который вокруг меня или связан со мной. Есть ли темы, на которые я не готов шутить? Я бы сказал так: есть темы, в которых я еще не нашел что-либо смешное. Если найду, то готов буду шутить на них».

Слава Комиссаренко: «Думаю, сейчас происходит рост жанра. На данный момент существует большое количество людей, занимающихся стендапом. Несколько лет назад их было в 5-10 раз меньше. Как следствие — они хотят не просто выступать в небольших клубах, а хотят, чтоб их узнали. Записать его с помощью ТВ или интернета. Что касается тем, то в первые несколько лет развития стендапа была вышучена комедия наблюдений. Почти все писали о том, что странного в поликлиниках, супермаркетах, метро или отношениях. А потом, чем дольше выступали комики, тем чаще они начали заглядывать внутрь себя. Шутка комика считается идеальной, если ее может произнести только он. Потому что она настолько о нем, что только от него воспринимается максимально смешно. Стендап — это ведь как разговор двух людей. В стендапе люди говорят о том, что им интересно. Иначе, если подходить к вопросу прагматично, это будет выглядеть искусственно. А зритель хорошо замечает такие моменты».