Как решить проблемы в отношениях с помощью юмора? Покажут в новом комедийном шоу на ТНТ

Юдия Ахмедова, автор и продюсер проекта: «У меня появилась идея соединить два моих любимых жанра – стендап и реалити. И получилось шоу «Нам надо серьезно поговорить». У проекта нет особой миссии, но мне хочется думать, что мы помогаем парам, которые к нам приходят. Проблемы, которые мы разбираем на примере конкретной пары, на самом деле, знакомы очень многим. Возможно, те, кто услышит о них, что-то поменяют в своих отношениях. Но все же это, прежде всего, юмористическое шоу, потому что мы разбираем очень легкие темы. Вопросы, которые действительно, можно решить с помощью юмора. И именно такие пары, которые обладают хорошим чувством юмора, становятся героями нашей программы. Мы живем в современном мире социальных сетей, где принято жить напоказ. У современного поколения такое сознание – не бояться выносить свою жизнь и свои проблемы на многомиллионную аудиторию. Почему бы не сделать это через популярный сегодня жанр стендап? Самое уникальное в нашем проекте то, что мужчина, которого мы зовем на шоу, действительно не знает, что будет происходить. Это самые настоящие, а не подставные, пары и самые реальные эмоции! И лично для меня это ценно. Проект точно будет интересен женщинам, но и мужчинам, конечно, полезно на это взглянуть!»