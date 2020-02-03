Как решить проблемы в отношениях с помощью юмора? Покажут в новом комедийном шоу на ТНТ

В ваших отношениях есть проблема, но мужчина не хочет ее замечать? На помощь спешит Юлия Ахмедова! В новом комедийном шоу телеканала ТНТ она поможет женщинам страны сделать так, чтобы мужчины их услышали, а мужчинам — понять, что происходит у женщин в голове. С помощью стендапа и главной фразы: «Нам надо серьезно поговорить!».
Он не хочет пышную свадьбу? Шутит над твоим лишним весом? Не предлагает жить вместе? Уделяет больше внимания компьютеру, чем тебе? И главное, не считает все вышеперечисленное серьезной проблемой? Тогда точно пришло время для серьезного разговора.
Но чтобы он точно понял, что к чему, разговаривать с ним будет Юлия Ахмедова — основательница шоу Stаnd Up на ТНТ и одна из лучших женщин-комиков в стране. Большинство стендапов Юлии посвящены взаимоотношениям женщин и мужчин. Так кто же лучше нее сможет с юмором препарировать проблему и донести ее до второй половины?
Новое шоу «Нам надо серьезно поговорить» — уникальный авторский формат, которого еще не было на российском ТВ — смесь социального стендапа и реалити. В начале каждого выпуска героиня делится с Юлей реально существующей проблемой во взаимоотношениях со своим партнером. Затем они вместе приглашают виновника на стендап, и Юля с ним «серьезно» говорит. При этом мужчина до последнего не подозревает, что его ждет, реально удивляясь, откуда Ахмедова знает подробности его личной жизни.
В шоу «Нам надо серьезно поговорить» Юля Ахмедова не пытается раз и навсегда решить проблему пары, но делает так, чтобы накосячивший мужчина о ней услышал… вместе со всей страной.
Юдия Ахмедова, автор и продюсер проекта: «У меня появилась идея соединить два моих любимых жанра – стендап и реалити. И получилось шоу «Нам надо серьезно поговорить». У проекта нет особой миссии, но мне хочется думать, что мы помогаем парам, которые к нам приходят. Проблемы, которые мы разбираем на примере конкретной пары, на самом деле, знакомы очень многим. Возможно, те, кто услышит о них, что-то поменяют в своих отношениях. Но все же это, прежде всего, юмористическое шоу, потому что мы разбираем очень легкие темы. Вопросы, которые действительно, можно решить с помощью юмора. И именно такие пары, которые обладают хорошим чувством юмора, становятся героями нашей программы. Мы живем в современном мире социальных сетей, где принято жить напоказ. У современного поколения такое сознание – не бояться выносить свою жизнь и свои проблемы на многомиллионную аудиторию. Почему бы не сделать это через популярный сегодня жанр стендап? Самое уникальное в нашем проекте то, что мужчина, которого мы зовем на шоу, действительно не знает, что будет происходить. Это самые настоящие, а не подставные, пары и самые реальные эмоции! И лично для меня это ценно. Проект точно будет интересен женщинам, но и мужчинам, конечно, полезно на это взглянуть!»
Смотрите премьеру шоу «Нам надо серьезно поговорить» 14 февраля, в День всех влюбленных в 20.00 на ТНТ!