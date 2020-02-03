Мама Тимати рассказала, почему не считает Анастасию Решетову членом семьи

В октябре прошлого года Тимати во второй раз стал отцом — возлюбленная Настя Решетова родила ему сына, которого назвали Ратмиром. Через несколько часов после радостного события счастливый музыкант опубликовал в Instagram снимки новорожденного, его примеру последовала и Симона. Тогда подписчики с удовольствием отметили, что даже несмотря на свое неоднозначное отношение к невестке, женщина проявила благоразумие и поддержала ее во время родов.

Между тем, в Instagram самой Симоны редко можно встретить кадры с Решетовой, зато она охотно публикует снимки любимой внучки Алисы и кадры с ее мамой Аленой Шишковой. Любопытные фанаты заметили это и решили поинтересоваться, в чем же дело. «Почему так мало фото Насти в профиле? Такое чувство, что не считаете ее членом семьи», — поинтересовалась одна из подписчиц. Симона не стала отмалчиваться и ответила, что никогда не мечтала о дочери.

Ответ Симоны удивил поклонников

Многие так и не поняли, был ли это сарказм, либо же между двумя женщинами действительно есть недопонимание, которое пока не удается решить — хотя ни одна, ни другая стараются не комментировать отношения внутри семьи.

В Сети часто можно встретить мнение, что Симона слишком много занимается внучкой Алисой, не уделяя времени новой семье сына. И, мол, это, возможно, не нравится Анастасии. Правда, когда на свет появился Ратмир, Решетова не препятствовала общению сына с бабушкой и, наоборот, всячески приветствовала это.