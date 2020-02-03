Дима Билан провел экскурсию по своему роскошному новому особняку

Несколько дней назад 38-летний Дима Билан заинтриговал поклонников снимком, который был сделан на фоне деревянного забора. В личном блоге певец попросил подписчиков отгадать, где он находится. Одним из первых откликнулся Максим Галкин. Шоумен сделал вывод, что Билан отдыхает в Юрмале, на что получил отрицательный ответ. «Ну, не совсем!» — отреагировал Дима.

Оказалось, что исполнитель обзавелся новыми апартаментами. Билан пока не назвал точное местоположение особняка. Однако решил показать фанатам, как выглядит дом изнутри: вся мебель оформлена в бело-коричневых тонах, огромные окна в пол и большая кухня со встроенной техникой. «Показать еще?» — спрашивает музыкант одобрения пользователей.

К слову, внимательные подписчики отметили, что Дима купил жилье в Подмосковье. В пользу этого говорит и комментарий знакомой певца — Анастасии Бек. По словам девушки, фотографии Билана сделаны в поселке Серебряный Бор. «Родственники в опросе не участвуют!» — ответил артист, сохранив интригу.

Дима Билан провел экскурсию по новому дому

Впрочем, если особняк действительно находится в Серебряном Бору, то Диме он обошелся в крупную сумму. Цена коттеджей в поселке стартует от 4,5 миллионов долларов и доходит до 25 миллионов.

Отметим, что поклонников Билана это нисколько не удивляет, ведь артист много работает. С 30 января певец начал новый гастрольный тур — он уже выступил в Уфе и Набережных Челнах. А большой заключительный концерт музыканта пройдет 28 февраля в Санкт-Петербурге.

Огромные окна сразу бросаются в глаза

Интерьер комнат оформлен в светлом стиле

Напомним, что в прошлом году Дима получил серьезную травму — артист поскользнулся на льду и сломал ногу. Но даже несмотря на недуг, певец не стал отменять выступления. По словам знаменитости, он не мог подвести почитателей своего творчества, ведь все билеты были уже раскуплены. «Врачи предупреждали, мол, если сбегу из больницы на концерт, они за меня больше не несут ответственности. В итоге я подписал бумагу, что отвечаю за себя сам. Между отделениями мне подносили нашатырь, я дышал им, потом продолжал петь», — говорит Билан.

Позже музыкант все же перенес операцию на ноге, в ходе которой ему вкрутили девять шурупов и вставили пластину. Последняя процедура по восстановлению здоровья звезды прошла в середине января. Дима сообщил, что все прошло благополучно и скоро он снова сможет бегать.

Посередине дома встроен камин