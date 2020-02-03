Гороскоп на 3 февраля: Львы добьются желаемого, а Рыбам придется попотеть на работе

Стартует новая неделя, и продолжаются дни, когда с утра на нас действуют энергии одних лунных суток, а к вечеру наступает следующий лунный день. Сегодня оба дня — и 10-й, и 11-й — светлые, благодатные и успешные. Энергии этих лунных суток удачно дополняют, усиливают друг друга и дарят нам возможность взять любую высоту. От понедельника зависит настроение всей недели и даже всего февраля.
Овен
Не стоит рассчитывать на обещания и обязательства, которые вам дали партнеры. Планы не сбудутся.
Телец
Вас будут встречать по одежке, так что уделите должное время и внимание созданию нового имиджа.
Близнецы
Если вы не исправите свои огрехи в работе, то будьте готовы, что вам на них укажут коллеги или начальство.
Полученную в этот день прибыль лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса.
Лев
При должном желании вы сможете добиться результата, если проявите терпение и чувство такта.
Дева
Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не избежать финансовой дыры.
Весы
Если есть возможность, старайтесь в этот день избегать перемещений на дальние расстояния и не садитесь за руль.
Скорпион
Стрелец
Начальство потребует от вас отчет о выполненной работе, так что придется напрячься и сделать свою двойную норму.
Козерог
Что вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете избавиться от этой черты в себе.
Водолей
Если вы правильно наладите рабочий процесс, окажетесь победителем, и дела пойдут как по маслу, пишет «Сегодня».
Рыбы
В этот день работы будет много, так что имейте в виду, что придется напрячь и мозги, и мускулы.