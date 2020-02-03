Гороскоп на 3 февраля: Львы добьются желаемого, а Рыбам придется попотеть на работе

Овен

Не стоит рассчитывать на обещания и обязательства, которые вам дали партнеры. Планы не сбудутся.

Телец

Вас будут встречать по одежке, так что уделите должное время и внимание созданию нового имиджа.

Близнецы

Если вы не исправите свои огрехи в работе, то будьте готовы, что вам на них укажут коллеги или начальство.

Рак

Полученную в этот день прибыль лучше пустить на развитие производства или собственного бизнеса.

Лев

При должном желании вы сможете добиться результата, если проявите терпение и чувство такта.

Дева

Постарайтесь найти дополнительные источники дохода, иначе вам не избежать финансовой дыры.

Весы

Если есть возможность, старайтесь в этот день избегать перемещений на дальние расстояния и не садитесь за руль.

Скорпион

Звезды не советуют вам рисковать из-за сиюминутной выгоды – все-таки проверенные люди и отношения важнее.

Стрелец

Начальство потребует от вас отчет о выполненной работе, так что придется напрячься и сделать свою двойную норму.

Козерог

Что вас раздражает в окружающих? Разобравшись в этом вопросе, вы сможете избавиться от этой черты в себе.

Водолей

Если вы правильно наладите рабочий процесс, окажетесь победителем, и дела пойдут как по маслу, пишет «Сегодня».

Рыбы