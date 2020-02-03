Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева озвучила свой онкологический диагноз

49-летняя Наталья Синдеева почувствовала недомогание в конце прошлого года. Женщина отправилась на обследование за границу, где ей поставили диагноз — рак груди второй стадии. Синдеева не стала скрывать факт от общественности и рассказала о болезни в эфире собственной передачи.

По словам журналиста, о таком недуге нужно обязательно говорить, так как это помогает решать часть проблем, в особенности психологических. Когда Синдеева стала делиться со знакомыми и друзьями своей историей, те начали давать советы о том, каких специалистов лучше посетить, какие книги стоит прочесть в ее ситуации. Наталья отметила, что если бы продолжала держать мысли о раке внутри, то, скорее всего, начала бы погружаться в тяжелое состояние.