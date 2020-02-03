Китайцы провернули глобальную аферу с коронавирусом?

Да и реакция лидеров всех стран довольно сдержанная: никто не заостряет на этом особого внимания. Да и в Китае армия и МЧС не приведены в боевую готовность хотя бы в части химической и бактериологической защиты, нет разъяснительной работы среди населения.

Теперь о статистике заболевания вирусом и смертности от него. Официально сейчас по всему миру зарегистрировано около 8000 заболевших, из них около 120 случаев с летальным исходом, то есть менее 2%. По официальной статистике, в мире каждый год от вируса гриппа погибает от 300 000 до 650 000 человек. И никто не бьет в колокола.

На мой взгляд скорее дело в другом. Китайцы в очередной раз смогли разыграть неслабую комбинацию на миллиарды долларов.

Не секрет, что экономика Китая приблизилась, а по некоторым направлениям уже перегнала экономику США. Однако существовала такая заковыка, что огромная часть всех предприятий и фирм Китая принадлежала зарубежным инвесторам, в основном западным. Соответственно, и доходы от деятельности этих предприятий уходили из Китая в другие страны. Объявлением информации об эпидемии коронавируса и дальнейшими своими действиями Китай обрушил стоимость акций своих предприятий и сейчас скупает их по значительно более дешевой цене. Пострадали даже гиганты! Котировки акций международного аэропорта Шанхая опустились на 2,2%, Air China – на 3,2%, Alibaba почти на 10%. В денежном эвиваленте цифры измеряются десятками, если не сотнями миллиардов долларов.

Плюс, возможно, Китай решает внутренние проблемы, связанные с необходимостью переселения людей из центральной, густонаселенной части страны, на малоосвоенные территории. Просто так этого не сделать. Нужна весомая причина. Эпидемия вполне даже пройдет как повод.

Параллельно решаются десятки и сотни задач, которые можно решить только в условиях ЧС - глобальная проверка деятельности всех служб, мобилизационная готовность и многое другое.