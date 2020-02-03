Китайцы провернули глобальную аферу с коронавирусом?

Месяц уже весь мир бурлит из-за сообщений из Китая. Каждый день нам показывают ролики, как люди в масках и костюмах кого-то куда-то везут. Все дороги перекрыты, туристы вывозятся, самолеты не летают или почти не летают... При этом блогеры, ведущие репортажи из Китая не выглядят испуганными. Блогер под ником Best The предлагает свой аргументированный взгляд на ситуацию в Китае на портале zen.yandex.ru.
Да и реакция лидеров всех стран довольно сдержанная: никто не заостряет на этом особого внимания. Да и в Китае армия и МЧС не приведены в боевую готовность хотя бы в части химической и бактериологической защиты, нет разъяснительной работы среди населения.
Теперь о статистике заболевания вирусом и смертности от него. Официально сейчас по всему миру зарегистрировано около 8000 заболевших, из них около 120 случаев с летальным исходом, то есть менее 2%. По официальной статистике, в мире каждый год от вируса гриппа погибает от 300 000 до 650 000 человек. И никто не бьет в колокола.
На мой взгляд скорее дело в другом. Китайцы в очередной раз смогли разыграть неслабую комбинацию на миллиарды долларов.
Не секрет, что экономика Китая приблизилась, а по некоторым направлениям уже перегнала экономику США. Однако существовала такая заковыка, что огромная часть всех предприятий и фирм Китая принадлежала зарубежным инвесторам, в основном западным. Соответственно, и доходы от деятельности этих предприятий уходили из Китая в другие страны. Объявлением информации об эпидемии коронавируса и дальнейшими своими действиями Китай обрушил стоимость акций своих предприятий и сейчас скупает их по значительно более дешевой цене. Пострадали даже гиганты! Котировки акций международного аэропорта Шанхая опустились на 2,2%, Air China – на 3,2%, Alibaba почти на 10%. В денежном эвиваленте цифры измеряются десятками, если не сотнями миллиардов долларов.
Плюс, возможно, Китай решает внутренние проблемы, связанные с необходимостью переселения людей из центральной, густонаселенной части страны, на малоосвоенные территории. Просто так этого не сделать. Нужна весомая причина. Эпидемия вполне даже пройдет как повод.
Параллельно решаются десятки и сотни задач, которые можно решить только в условиях ЧС - глобальная проверка деятельности всех служб, мобилизационная готовность и многое другое.
Официальные затраты (на 31 января) в размере шести-десяти миллиардов долларов, о которых говорит Китай, - это копейки по сравнению с тем, что китайцы уже заработали, вернув себе контроль за предприятиями почти за бесценок или с существенным дисконтом.