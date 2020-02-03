Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека

Так принято называть депрессию, которая может ворваться в жизнь вполне успешных людей после 30 лет. Прошедшие этот этап люди уверяют, что состояние возникает внезапно, а ценности переосмысливаются. Такое состояние может длиться годами, и кажется, что жизнь не имеет никакого смысла.

Профессор Дартмутского колледжа в Соединенных Штатах Дэвид Бланчфлауэр провел собственное исследование среднего возраста в разных странах мира. По его данным, среднее возрастное значение подобного кризиса составляет 48 лет – именно в этом возрасте человек чувствует себя наиболее несчастными: он начинает думать о смысле прожитых лет и том, что жде его в будущем.

Бланчфлауэр проводил исследования в 132 странах: Россия, Украина, Польша, Турция и Китай. Как оказалось, уровень счастья за всю жизнь людей можно изобразить в виде дуги U. Наиболее низкий уровень удовлетворенности жизнью приходится как раз на ее середину. Профессор отметил, что в развитых государствах, таких как США и Канада, кризис среднего возраста начинается раньше — в 47,2 года.