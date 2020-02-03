Пн, 3.02.2020
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Ученые назвали самый несчастливый возраст в жизни человека

Кризис среднего возраста. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Американские исследователи рассказали о кризисе среднего возраста, пишет Topnews.

Так принято называть депрессию, которая может ворваться в жизнь вполне успешных людей после 30 лет. Прошедшие этот этап люди уверяют, что состояние возникает внезапно, а ценности переосмысливаются. Такое состояние может длиться годами, и кажется, что жизнь не имеет никакого смысла.

Профессор Дартмутского колледжа в Соединенных Штатах Дэвид Бланчфлауэр провел собственное исследование среднего возраста в разных странах мира. По его данным, среднее возрастное значение подобного кризиса составляет 48 лет – именно в этом возрасте человек чувствует себя наиболее несчастными: он начинает думать о смысле прожитых лет и том, что жде его в будущем.

Бланчфлауэр проводил исследования в 132 странах: Россия, Украина, Польша, Турция и Китай. Как оказалось, уровень счастья за всю жизнь людей можно изобразить в виде дуги U. Наиболее низкий уровень удовлетворенности жизнью приходится как раз на ее середину. Профессор отметил, что в развитых государствах, таких как США и Канада, кризис среднего возраста начинается раньше — в 47,2 года.

Психологи предупреждают, что бороться с кризисом среднего возраста крайне сложно. Как правило, здесь не помогают ни дружеские утешения, ни медицинские препараты. Однако наступает момент, когда человек выходит из этого состояния, начиная снова получать удовольствие от жизни.

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