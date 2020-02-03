«Запирает дверь и начинает меня душить»: дочь Успенской шокировала подробностями жизни с матерью

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись», что ее отношения с матерью далеки от идеала. По словам Плаксиной, мать над ней издевалась, пишет Topnews.
«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — рассказала дочь певицы.
Также Плаксина рассказала, что Успенская отправила ее клинику для душевнобольных на Коста-Рике и пыталась лечить ее от наркотической зависимости. Однако, как уверяет Плаксина, ее мать сама принимает запрещенные вещества.
Отметим, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после ссоры на период участия в скандальном шоу на федеральном канале пропала на два дня. О ее пропаже стало известно 28 января. Чтобы найти дочь, Успенской даже пришлось обратиться к адвокату и в детективное агентство. К счастью, через два дня девушку нашли.
Татьяна Плаксина - единственный ребенок Любови Успенской. Она родилась в четвертом браке певицы. Успенская нередко упоминает о Плаксиной в своем Instagram. В частности, артистка публикует совместные фотографии, в подписях к которым заявляет, что ее дочь рядом, и вместе они отмечают праздники — день рождения и Новый год.