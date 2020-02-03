«Запирает дверь и начинает меня душить»: дочь Успенской шокировала подробностями жизни с матерью

«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — рассказала дочь певицы.

В студии телеканала Плаксина призналась, что ей «было очень страшно» из-за отношения матери, однако «молчать еще страшнее». Она пришла в студию, чтобы рассказать всю правду о матери. Успенская часто обещала ей, что «придут санитары» и «заколют ее». Плаксина подчеркнула, что жила в состоянии постоянного стресса.

Также Плаксина рассказала, что Успенская отправила ее клинику для душевнобольных на Коста-Рике и пыталась лечить ее от наркотической зависимости. Однако, как уверяет Плаксина, ее мать сама принимает запрещенные вещества.

Отметим, что дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после ссоры на период участия в скандальном шоу на федеральном канале пропала на два дня. О ее пропаже стало известно 28 января. Чтобы найти дочь, Успенской даже пришлось обратиться к адвокату и в детективное агентство. К счастью, через два дня девушку нашли.