Дни, которые будут самыми опасными в феврале

6 февраля будет днем уединения

В этот день можно даже не ждать от окружающих доброты или любви и понимания. Лучше всего провести день со своими родными и близкими. Луна 6 февраля будет в растущем Раке, что не слишком благоприятно. Из-за такого сочетания ожидается некоторый энергетический диссонанс. Люди не смогут находить язык друг с другом. Если же нет семьи, то лучше всего провести 6 февраля в одиночестве, если никто не пригласит в гости. Ни о каких успехах в этот день даже и мечтать не нужно. Так что не стоит проявлять свои амбиции, они ни к чему и только навредят.

9 февраля Луна будет во Льве

Буквально 9 февраля Луна будет находиться слишком близко к Земле. При этом будет полнолуние во Льве. И такое сочетание не является удачным, а наоборот. Ведь знак Огня и энергия Луны сольются воедино, в результате чего больше всего может пострадать деловая область. Единственная хорошая новость – это будет воскресенье и большинство людей выходные. Каких-то дел в любом случае стоит избегать 9 февраля. Ведь высока вероятность, что ничего не получится. Так что в этот день лучше всего устроить себе отдых.

17 февраля – начинается ретроградный Меркурий

Меркурий – это маленькая планета, но при этом удаленькая и быстрая. В этот день люди становятся обычно более расположенные к всевозможным обидам, а также не рассуждают, как положено. В ретроградном состоянии Меркурий не даст нормально жить – заключать сделки, находить выходы из ситуаций и даже знакомиться. Понедельник будет весьма опасным днем, так что стоит быть на страже. Ведь высока вероятность возникновения проблем на пустом месте. Астрологи не рекомендуют 17 февраля заключать какие-то крупные сделки. Лучше отложить их на более удачное время.

24 февраля будет спад в области интеллекта

Уже 24 февраля Луна снова начнет расти в знаке Рыбы. Все те, кто занимается интеллектуальной деятельностью, астрологи рекомендуют быть не чеку. Ведь могут произойти неприятности. Высока вероятность стрессов, а также усталости и тревоги. Астрологи также советуют в понедельник постараться быть уверенными в себе.

29 февраля будет високосный день