Елена Ханга озвучила размер своей пенсии

В эфире шоу Леры Кудрявцевой она призналась, что не может позволить себе окупать дорогие вещи — например туфли за 800 долларов, как у ее собеседницы.

По словам журналистки, у ее дочери-студентки одного из американских вузов Анны-Елизаветы больше карманных денег, чем у нее — девушка получает приличную стипендию. Елена шутит, что напоминает дочери о том, о своем статусе пенсионерки каждый раз, как та просит купить очередной гаджет или какую-то другую дорогую вещь.